Las uñas magnéticas solo las llevan las mujeres más elegantes y serán tendencia este 2023

Las tendencias de manicura no dejan de sorprendernos y si algo ha quedado claro es que el invierno 2022-2023 tendrá muchos diseños para conquistar la temporada; por supuesto, no sólo se incluyen los navideños, sino también aquellos más elegantes con aplicaciones de un sólo color como las uñas baby pink, ideales para una cita o la técnica francesa cromada para las amantes de lo minimalista. Ahora, las redes sociales han encontrado la apuesta más sensacional con la cual no hay que sacrificar el estilo.

Se trata de las uñas magnéticas que ya son virales en TikTok, Instagram y Pinterest, y que todas las mujeres elegantes ya quieren llevar a lo largo del invierno; sin embargo, la tendencia se quedará a lo largo de todo el 2023 colocándose como una fiel competencia a la manicura francesa y sus múltiples variaciones de diseños. Algo por lo que este efecto ha llamado la atención es que el resultado nunca es igual, así que tu diseño de uñas será único, eso sin mencionar que se puede lucir en todos los colores imaginables.

Las podrás lucir en todos los colores y largos. (Foto: Pinterest)

¿Cómo se consiguen las uñas magnéticas?

El nombre de esta tendencia ya te puede dar por adelantado lo que las convierte en la gran sensación, pero para lucirlas no hay que llevar el imán a todos lados como si se tratara de los cristales o pedrería con los que las famosas decoran sus uñas; en cambio, se consigue gracias a un efecto de éste con esmaltes especiales y que te ayudarán a conseguir ese estilo que siempre puede variar para dejar una forma lisa y metálica, o bien, un efecto de formas e incluso figuras.

El truco infalible para conseguir este tipo de manicura de la que no se deja de hablar en la red es aplicar una base de cualquier color a tus uñas, así que puedes experimentar con un rojo negro, todos pasteles e incluso el color que Pantone seleccionó para el 2023, el Viva Magenta. Posteriormente hay que recurrir a estos esmaltes magnéticos que se pueden conseguir en cualquier lugar de belleza y cuyas transparencias o tonalidades están acompañadas por lo magnético y uno o varios imanes que ayudan a conseguir el efecto.

Luce tus uñas acrílicas con el mejor efecto este 2023. (Foto: Pinterest)

Tras aplicar una capa de color de este esmalte especial debes de tomar tu imán según el efecto que desees conseguir, aunque hemos de advertir que el liso es el ideal para todas las mujeres elegantes que quieren estar a la moda. Para usarlo simplemente tienes que pasarlo sobre la uña y notar cómo lo magnético se mueve de lugar y así hasta conseguir la manicura deseada. Por otro lado, también se pueden usar los imanes con formas para crear diversas formas como grecas en las uñas.

¿Te animas a lucir este estilo de manicura?, además de ser la tendencia del próximo año y la apuesta más elegante, es perfecta para lucirse sin importar los gustos o estilos, pues como adelantábamos, se pueden lucir incluso en los tonos más claros como el blanco, el palo de rosa o los tonos nude que nunca pasan de moda.

No olvides que en tu kit de belleza ya no puede faltar un imán. (Foto: Pinterest)

