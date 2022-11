Uñas navideñas 2022: 5 diseños ideales para lucir unas manos bonitas y elegantes

Las amantes de la manicura ya no sólo están pensando en las mejores tendencias para conquistar la temporada otoño-invierno, como fue el caso de las uñas baby blue, sino también en ideas con las cuales presumir unas manos bonitas y elegantes, pero con decoraciones navideñas. Por supuesto, diseños hay millones y abarcan todo tipo de estilos, así que no hay pretextos para no sumarse a esta nueva fiebre decembrina que puede ir desde una imagen muy discreta y minimalista, hasta una muy elaborada en la que incluso las texturas se hagan presentes.

Así que si tú adoras tener las uñas arregladas en todo momento, no te puedes perder estas ideas navideñas que recuperan muchas de las tendencias de manicura que se han visto a lo largo del 2022; de esta forma no sólo te sumarás a un festejo, sino también podrás lucir al último grito de la moda. Por supuesto, un truco para lograrlo es llevar los colores que serán tendencia esta Navidad y que se verán en las decoraciones del hogar y que retoman desde el clásico rojo con blanco y verde, hasta propuestas más arriesgadas con el negro o tonos fríos.

La mejor parte es que sin importar la paleta de colores que elijas conseguirás el propósito de presumir unas manos bonitas, elegantes e incluso estilizadas para que se vean más delgadas y los dedos más largos. Por otro lado, apuestas como la manicura francesa que se niega a salir del radar de tendencias desde la primavera, te ayudará a lucir un diseño discreto y con el cual combinar los tonos nude con el rojo más brillante del momento. ¿Qué te parece esta idea para recrear el gorrito de Santa Claus?

El gorrito se puede lucir en una o en todas las uñas. (Foto: Pinterest)

Y si algo nos deja en claro la idea anterior, además de los diseños de uñas más virales en redes sociales, es que los tonos nude serán los grandes protagonistas de la temporada, ya que resultan perfectos para lucir las decoraciones más elaboradas sin perder esa imagen discreta y elegante. Por supuesto, así como se pueden llevar con la capa más brillante que las haga resaltar, un efecto mate para opacarlas dará el toque invernal que necesitas.

Una de las ideas navideñas más populares del momento es apostar por unas uñas cortas y de punta cuadrada, que podríamos afirmar que Lisa de Blackpink amaría por la forma, con un tono nude y en mate; mientras que el protagonismo se lo lleva un diseño minimalista y perfecto para las amantes de los gatos. Pues esta manicura destaca por tener a los michies con gorros de Navidad y acomodados en diferentes niveles de las uñas para un estilo más llamativo.

A pesar de lo elaboradas, pasarán desapercibidas.(Foto: Pinterest)

Por supuesto en esta temporada los gorritos rojos y de pompón blanco no son los únicos, pues para una manicura icónica y muy elaborada también se pueden lucir las decoraciones más navideñas como los bastones de caramelos, las nochebuenas, coronas rojas, estrellas y los árboles de Navidad, ya sea todo en un diseño o apostando sólo por uno de los elementos más llamativos. El truco para conseguir un diseño elegante para resaltar la belleza de las manos está en seguir una misma paleta de colores como la siguiente en la que resalta el rojo, blanco y verde.

Otras propuestas más que se pueden lucir en toda ocasión y destacando el lado elegante son las uñas cortas y con diseños ligeramente más llamativos gracias a las capas extras de glitter, en especial si para ese toque brillante se apuesta por el dorado, plateado, verde, azul o rosa oro, ya que son los colores que inmediatamente nos hacen pensar en la temporada de Navidad; sin embargo, agregar otros elementos pueden darle un plus.

Una idea que ha causado sensación en las redes sociales dejar el glitter en los dedos pulgares, índices y meñiques; mientras que en el resto se puede agregar el factor diferencial con un reno, un regalo, un árbol de Navidad o cualquier otro diseño que se desee. Pero al igual que en las uñas navideñas anteriores, lo ideal es mantener la paleta de colores, así que no dudes en lucir un árbolito blanco, por poner un ejemplo.

El diseño perfecto si quieres algo discreto. (Foto: Pinterest)

¿Te sumas a la fiebre por el glitter?, combinará con tus looks de lentejuelas. (Foto: Pinterest)

Finalmente, para esta temporada las mujeres que prefieren lucir unas manos bonitas y elegantes con los diseños más discretos pueden apostar por elegir los colores de temporada, combinados con tonos fríos y neutros. Para ello se pueden aplicar capas de color uniformes o aplicarles las técnicas que cada invierno y temporada de Navidad resurgen como las tendencias perfectas por lo llamativas que resultas.

Entre ellas destaca este efecto de volumen que se consigue sólo aplicando varias capas delgadas de esmalte y no con el famoso gel que da un efecto muy voluminoso en 3D; lo único que hay que hacer es pedirle a la manicurista el efecto suéter o también conocido como crochet, que te hará sentir en el invierno al recuperar la textura de las prendas más abrigadoras de la época. Asimismo, elementos como un copo de nieve pueden terminar de darle un toque muy chic a la manicura.

Una de las uñas tiene que tener uno de los colores de temporada. (Foto: Pinterest)

