Árbol de Navidad:5 detalles que no debes descuidar para evitar incendios en esta temporada

Las primeras semanas del mes de noviembre son perfectas para comenzar a decorar la casa y así lo han demostrado miles de personas a través de sus redes sociales, pues con la emoción de sumarse a la temporada más legre y llena de esperanza de todo el año, la ilusión de tener todo el hogar repleto de luces de colores y brillantes, adornos navideños y por supuesto el infaltable árbol de Navidad toda la familia participa en la decoración siguiendo las tendencias del momento. Aunque muchos ciudadanos reciclan sus adornos, hay ocasiones en las que es imposible no llevar a casa un nuevo set de esferas, velas e incluso cortinas de luz para innovar.

Sin embargo, siempre que se coloque algo nuevo o guardado de años anteriores hay que cuidar una lista de detalles indispensables para prevenir emergencias como un corto circuito en el que tengan que intervenir los bomberos y es que la temporada de Navidad es en la que más se registran incendios. ¿La razón?, que los habitantes de una casa no revisan aspectos básicos de los adornos que por décadas han guardado o los que acaban de comprar, un error terrible que puede terminar en una tragedia.

Nunca dejes las luces prendidas mientras duermes o no estás en casa. (Foto: Pexels)

Evita los incendios, esto es lo que no debes descuidar en las próximas semanas

No importa si tu familia es de las que desde finales de octubre ya tenía la decoración navideña lista o si, por el contrario, a penas estás pensando en colocarla; en ambos casos debes comprobar los siguientes cinco detalles recomendados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con los cuales puedes prevenir una tragedia que ponga en riesgo tu vida y la de tus seres queridos.

Evita las luces navideñas de "dudosa procedencia"

Verifica el estado de tu árbol de Navidad, ya sea natural o artificial

No coloques velas encendidas cerca de objetos inflamables

No enchufes más de tres cables en un mismo enchufe o extensión

Verifica la instalación eléctrica de tu casa

Los motivos anteriores, incluyendo otros más, son un factor de riesgo durante esta temporada y es que se sabe que descuidarlos mientras siguen los festejos navideños, además de no prestarles la suficiente atención desde la hora de comprarlos hasta el momento de colocarlos puede hacer que se inicie un incendio. De hecho, agregan las autoridades, una sexta parte de estos accidentes registrados tan solo en la Ciudad de México "son provocados por los árboles de Navidad".

También debes evitar las velas en tu decoración. (Foto: Pexels)

En 48 segundos todo puede cambiar; ¡revisa tus decoraciones!

Según explican las autoridades, en menos de un minuto el incendio que normalmente inicia en los árboles de Navidad puede extenderse al resto de la casa. Por otro lado, la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio al menos el 41 por ciento de los incendios que se registran en los últimos meses del año están relacionados con:

Cortocircuitos en los árboles navideños

Luminaria

Velas

Fuegos artificiales

Debido a estas razones es importante siempre revisar los cinco detalles antes mencionados y si no sabes cómo hacerlo de forma correcta, estos consejos te ayudarán a evitar incendios en esta temporada navideña y además a cuidar tu bienestar, el de tu familia y mascotas, así como el de tu patrimonio. Recuerda que no importa sí ya colocaste toda tu decoración, lo ideal es asegurarte de revisar estos factores y en caso de encontrar anomalías resolverlas inmediatamente.

Evita las luces navideñas de "dudosa procedencia". Para este primer punto debes de tener en cuenta que muchas de las luces baratas y que llaman la atención por lo económicas que resultan pueden ser chafas, eso sin señalar que no cuentan con la aprobación de la Profeco para su venta. Es por ello que lo ideal es comprarlas en tiendas establecidas y asegurarte que cuentan con un certificado de seguridad, asimismo es importante revisar que los cables están en buenas condiciones, es decir, no pelados, gastados y si tienes mascotas, ¡asegúrate que no los muerdan!

No olvides verificar el estado de los cables. (Foto: Pexels)

Verifica el estado de tu árbol de Navidad. Bajo la misma idea de buscar los precios más accesibles en esta temporada, es importante siempre conocer cuáles son las condiciones que este objeto debe de tener; en el caso de los naturales es muy importante que estén recién cortados y no secos, para ello sólo verifica que el tronco esté pegajoso y las agujas verdes o difíciles de arrancar. Por otro lado, los artificiales deben de contar con un sello que abale que es resistente al fuego.

No coloques velas encendidas cerca de objetos inflamables. Mucha de la decoración navideña tiene pequeñas velas y si quieres tenerlas encendidas, asegúrate de sólo tenerlas sólo cuando haya personas al rededor que puedan actuar ante un incendio; asimismo, es importante que en los al rededores no estén objetos inflamables ni mucho menos dejarlas cerca del árbol de Navidad.

No enchufes más de tres cables en un mismo enchufe. Ya sea en el enchufe directamente, con extensiones o multicontactos, es importante no sobrecargarlos y para ello la recomendación es usar un máximo de tres juegos de luces normales por cada extensión o enchufe. Además, debes volver a revisar el estado de los cables y colocarlos en lugares seguros.

Verifica la instalación eléctrica de tu casa. Este último detalle te ayudará no sólo a evitar tragedias en esta temporada, sino también en otras épocas del año y es que aunque para muchas familias puede pasar por alto, es necesario verificar que esté en buenas condiciones para evitar incendios.

