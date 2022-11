Zapatos para diabéticos: 8 marcas baratas que sí cuidan tus pies, según Profeco

La diabetes es una de las enfermedades que más preocupa a nivel mundial y México no es la excepción, pues tan sólo en el 2020 se tuvo registro de 151 mil 19 muertes a causa de esta afección, según el INEGI; al tratarse de un problema crónico no hay cura alguna con la cual salvar la vida de los pacientes. A pesar de ello existen muchas recomendaciones para implementar cuidados con los cuales prevenir complicaciones de salud y aunque los más conocidos son una buena alimentación, bajar de peso e implementar la actividad física, no son los únicos, pues también hay que seguir una constante vigilancia a los pies, que suelen ser los más dañados en personas diabéticas.

De ahí que escuchar casos del "pie diabético" sean tan comunes y con una larga lista de síntomas que afecten el bienestar de los pacientes, es por ello que los profesionales de la salud suelen recomendar dejar atrás el calzado común y empezar a invertir en los zapatos para diabéticos, ya que estos últimos están pensados en un mayor confort y bienestar de los pies. Al igual que con todas las marcas, incluyendo las alimenticias, existen algunas inconsistencias que pueden perjudicar a los consumidores; la buena noticia es que también existen algunas que ayudan a promover la salud y que además son muy baratas, y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la lista.

Además del calzado también hay que implementar otros cuidados. (Foto: Profeco)

¿Cuáles son los zapatos ideales para mí si tengo diabetes?

Existen muchos aspectos a tomar en cuenta al elegir los mejores modelos de zapatos para los diabéticos y entre ellos destacan los diseños libres de costuras que puedan ocasionar lesiones o úlceras en los pies de los pacientes. Ante tantas características es común descubrir que los costos pueden ser elevados, pero no siempre hay que pagar una fortuna para procurar la salud y en esta ocasión la Profeco afirmó que hay al menos 8 marcas que resultan muy baratas e ideales para evitar complicaciones.

Calzado para dama

Bib Shoes, calificado como excelente en $980

Big Apple, calificado como bueno en $1,090

Piedical, calificado como bueno en $1,258

Calzado para caballero

Bio Shoes, calificado como excelente en $1,226

Terapie choclo con agujetas, calificado como muy bueno en $1,416

Terapie mocasín con ajuste elástico, calificado como muy bueno en $1,363

Big Apple, calificado como bueno en $799

Piedical, calificado como uy bueno en $1,328

Deben de tener suela de una sola pieza. (Foto: Pexels)

En este estudio de Profeco junto al Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) se evaluaron los 8 diseños de zapatos para mujeres y hombres cuyos costos van desde lo 799 a los mil 416 pesos mexicanos y que además cumplen con las características que todo el calzado para diabéticos debe de tener para evitar lesiones en los pies que pongan en riesgo la salud.

Las características que debes de revisar en tus zapatos para evitar amputaciones

De acuerdo con la dependencia, las personas que tienen diabetes mellitus también deben cuidar otros aspectos de su vida diaria, ya que se trata de una enfermedad relacionada con problemas de circulación sanguínea en la que los pacientes se vuelven "especialmente susceptibles a presentar úlceras cuando se sufre una lesión" en los pies. Es por ello que hasta el calzado debe ser especial para evitar dichas lesiones que aunque pueden empezar con una ampolla, existe el riesgo terminar en gangrena y más tarde en una posible amputación.

Así que a la hora de ir a comprar calzado, sea o no de las marcas anteriores de venta en México, se debe prestar atención a las siguientes características y que además corresponden a la Norma Mexicana:

Calzado especial cuyo ajuste al contorno del pie evite rozaduras

La piel del calzados sea suave y sin costuras o protuberancias que ejerzan puntos de presión sobre el pie

Suela de una sola pieza, sin separación de tacón y de material sintético

Corte cerrado y cubrir del pie hasta el empeine

Empeine acojinado o elástico

Consulta todos los detalles evaluados en este estudio. (Foto: Profeco)

Evalúa cuáles te convienen para el cuidado de tus pies. (Foto: Profeco)

