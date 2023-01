Emily Ratajkowski presume su figura en coqueto bikini rojo a la orilla del mar

¿Los trajes de baño sólo se lucen en verano?, la modelo Emily Ratajkowski opina lo contrario y en pleno invierno conquistó las redes sociales con una icónica sesión de fotos en la orilla del mar y luciendo un coqueto bikini rojo con el que rápidamente acaparó todas las miradas. Por supuesto, su figura no fue la única en destacar y si algo quedó claro es que un look como el que presumió este domingo es ideal para derrochar estilo en las próximas vacaciones.

Aunque esta no es la primera vez que Emily Ratajkowski se roba todas las miradas por sus looks en bikini, en esta ocasión se volvió tendencia en las redes por imponer moda al demostrar que el rojo no sólo se puede lucir en Navidad, sino en todo el resto del año. Por supuesto, con esta sencilla cátedra de moda, la también empresaria de 31 años adelantó una de las tendencias para lucir trajes de baño durante la próxima temporada primavera-verano 2023 y con la que se sumó a otras famosas como Hailey Bieber que han modelado los más coquetos bañadores.

Así presumió su belleza y figura de impacto. (Foto: IG @emrata)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa actriz compartió un par de fotos con las que demostró que este 2023 no pueden faltar los trajes de baño de dos piezas en un tono tan brillante y colorido como este. Por supuesto, fiel a su estilo no dudó en cautivar con un diseño muy sensual con el que su figura esbelta y torneada acapara todas las miradas; cabe destacar que el modelo pertenece a su firma de moda.

Desde un paisaje natural y que recuerda a los climas tropicales a los que todo el mundo quiere viajar durante los días más calurosos, Emily Ratajkowski posó de frente para presumir un top en el que destaca el clásico corte triangular con el que presumió un impactante escote. Asimismo, las cintas muy delgadas son perfectas para que el abdomen entero quede al descubierto, por supuesto, resaltando una minicintura de la cual hacer alarde.

Por otro lado, la modelo lució un bikini de tiro bajo con el que su vientre plano se robó todas las miradas; cabe recordar que en marzo de 2021 se convirtió en madre y a casi dos años de aquel momento, la modelo ha recuperado su maravillosa figura. En una segunda foto, dejó ver su lado más sensual y provocativo con el mismo bañador, pero esta vez a la orilla del mar y derrochando su belleza durante el atardecer.

Así flechó a sus fans. (Foto: IG @emrata)

Con este segundo look, Emily Ratajkowski también sorprendió con una lección de moda sumándose a una de las tendencias de este 2023 que son los jeans sin abotonar y que aunque se pueden llevar en todo tipo de looks, logran el match perfecto al combinarlos con un coqueto bikini como este rojo con el que la famosa conquistó la red. Por supuesto, también se encargó de dejar el top a la vista para el toque final.

Por su parte, sus más de 29 millones de seguidores no dudaron en llenarla de halagos por su acertado look playero que se verá mucho en los próximos meses. ¿Te animarías a sumarte a la fiebre por el rojo o a los jeans desabotonados?

