Tania Rincón presume look de falda larga y se luce como "princesa"

Tania Rincón no deja de acaparar todos los reflectores y si en el pasado mes de diciembre cautivó a todos con su belleza y los atuendos más bonitos y glamurosos con los que conquistó Qatar en medio de la Copa del Mundo, para iniciar el 2023 ha demostrado que su estilo es ideal para lucir como toda una princesa. Pues la mañana de este lunes cautivó con un elegante look de falda larga con el que sin duda parece una miembro más de la realeza.

Por supuesto, la acertada elección de un elegante look monocromático en un tono azul bebé no es casualidad, pues fue la combinación perfecta para celebrar los 25 años del programa "Hoy" donde Tania Rincón comparte la pantalla con figuras como Andrea Legarreta y Galilea Montijo. De esta forma, la guapa conductora se robó todas las miradas y dejó en claro por qué es considerada como todo un ícono de la moda.

A través de su cuenta de Instagram, la también experta en deporte impuso su estilo y ya se convirtió en una de las famosas mejor vestidas de la semana por su apuesta de falda larga asimétrica, con detalles en el frente y cuyo largo sólo deja a la vista la parte baja de las piernas, un corte que muchas princesas, incluyendo a Kate Middleton, usan para lucir elegantes. Para su cautivadora combinación, también vistió una blusa entallada de manga larga y libre de escotes para una imagen aún más sofisticada.

Este es el look de princesa con el que Tania Rincón impuso moda. (Foto: IG @taniarin)

De acuerdo con Tania Rincón, una excelente forma de robarse todas las miradas es apostar por un look monocromático y para la ocasión no dudó en elegir el baby blue que será tendencia este 2023 y que se podrá llevar hasta en el color de las uñas, en su falda larga y blusa de punto. Un detalle que no puede pasar inadvertido es el tiro alto de la prenda estrella, ya que ayuda a crear armonía en la silueta al marcar una minicintura y generar un efecto de piernas kilométricas para alargar el cuerpo.

Por otro lado, lució unos stilettos con transparencias y cristales que no sólo ayudaron a darle un toque brillante a la imagen, sino a terminar de crear un estilo elegante y es que se trata del calzado por excelencia que eleva todo tipo de prendas hasta convertirlas en el mejor complemento y también el más elegante. Como era de esperarse, con esta icónica combinación en la que una falda larga se vuelve la gran protagonista, la conductora se llenó de halagos como "guapa", "hermosa" y "diosa".

A pesar del impacto que tuvo su look en su outfit más cautivador del 2023, esta no es la primera vez que arrebata suspiros o impone moda como si se tratara de una miembro de la realeza, pues en otras ocasiones también ha presumido vestidos bonitos, elegantes y sencillos con los que su imagen ha acaparado miradas. Entre los ejemplos más recientes destaca un vestido negro de mangas a tres cuartos y falda por debajo de las rodillas, así como un maxi vestido beige y holgado con los que presumió su belleza.

La elegancia siempre se hace presente en sus looks. (Foto: IG @taniarin)

Tania Rincón siempre impone moda. (Foto: IG @taniarin)

SIGUE LEYENDO

Tania Rincón: 4 ejercicios ideales para recuperar la figura tras las fiestas decembrinas

Livia Brito tiene el look perfecto para usar jeans y tenis en la oficina

JLo impone moda con la falda lápiz ideal para presumir las curvas