FOTOS: Tania Rincón enamora en pantalones de polipiel y mini corsé dorado

Tania Rincón se coloca como una de las favoritas del matutino "Hoy" y reina de estilo, y así lo confirmó con el look que llevó en la transmisión del programa de Televisa este miércoles, luciéndose con un atuendo en el que combinó pantalones negros de polipiel con un mini corsé dorado, atuendo con el que enamoró a sus millones de fans en Instagram y Facebook recibiendo miles de "likes" y cientos de comentarios con elogios.

Tania Vanessa Rincón Sánchez, nombre completo de la conductora de 35 años, ganó fama como conductora en el matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría", pero luego de su segundo embarazo se incorporó al elenco del programa de la televisora de San Ángel; además es presentadora del canal de deportes TUDN, por lo que recientemente viajó a Qatar para cubrir el Mundial de Futbol, evento en el que deslumbró con su belleza y looks.

Tania Rincón conquista en coqueto look

La conductora es muy activa en sus redes sociales, principalmente Instagram, plataforma en la que cuenta con 3.9 millones de seguidores, a quienes constantemente consiente con fotos de los atuendos que lleva al matutino, logrando robar miradas, no sólo de sus fans, pues comúnmente son también sus compañeros en el medio del espectáculo los que la llenan de halagadores mensajes.

Tania conquista en coqueto look. Foto: IG @taniarin

"Muy bonita la vacación y todo, pero ya extrañaba estar en @programahoy", escribió Rincón, que el pasado 15 de diciembre cumplió 36 años, para acompañar las dos instantáneas con las que ha causado revuelo entre sus millones de fans, pues en la popular plataforma de la camarita ya ha logrado sumar más de 36 mil "me gusta" y cientos de comentarios, entre los que destacan el del chef Mariano y la exreina de belleza Marisol González.

"Yo veo 4 estrellas", "Hermosa", Amo ese look", "La nueva reina de Televisa, felicidades", "Siempre bella Tania", "La carita fresca del programa Hoy", "Que padre te vistieron hoy, esos zapatos están padrísimos", "Ya te extrañábamos mucho, que bueno que regresaste, mucho éxito este 2023", "Me encantó tu look", "Que hermosa te ves" y "Wooooow se ve guapísima", son solo algunos de los cientos de comentarios que Rincón recibió.

En las imágenes que fueron compartidas por Tania se le ve posando desde el foro de "Hoy" y vistiendo un moderno pantalón de polipiel en color negro, pieza que destaca por su corte de talle alto y cinturón, detalle perfecto para estilizar la zona media de la silueta, y que combinó con un mini corsé dorado de tirantes delgados con el que derrochó estilo y se coronó como autentica fashionista, complementando el outfit con zapatillas de punta tipo pulsera.

La conductora de "Hoy" derrocha estilo. Foto: IG @taniarin

Rincón es originaria de La Piedad, en el estado de Michoacán, y debutó en la pantalla chica en el año de 2004 en un programa de la televisora local. Fue hasta el 2006 cuando resultó ganadora del "Nuestra Belleza Michoacán" y tuvo la oportunidad de concursar en "Nuestra Belleza México", en el cual quedó como semifinalista, y aunque no se logró coronar como la ganadora, llamó la atención de los productores y fue llamada para diversos proyectos.

Tania se abrió camino en el mundo de la conducción con su carisma, y en el 2007 regresó a la pantalla chica con "Sobre el asfalto", un programa transmitido por televisión de paga, pero su belleza, talento y buen sentido del humor pronto la hicieron destacar y en el 2008 llegó a la cadena Fox Sports, para luego integrarse a las filas de "Venga la Alegría" donde ganó popularidad y el cariño del público.

