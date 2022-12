Desde Qatar, Tania Rincón se roba todas las miradas con minivestido verde

La final de la Copa del Mundo está dejando algo más que emoción entre los aficionados de la Selección de Argentina y de Francia, pues todas las celebridades que están en Qatar han dejado su propia huella ya sea por su carisma, su talento al conducir, o bien, al convertirse en referentes de la moda. Y si hay alguien que destaca por las tres cosas es la guapa Tania Rincón, quien desde su llegada al Mundial ha acaparado toda la atención y antes de conocer al gran ganador, deslumbró como nunca con su look.

Por medio de su cuenta de Instagram la también conductora compartió todos los detalles de su preparación para lucir espectacular frente a las cámaras y así como su maquillaje es de importancia, su look entero fue perfecto para derrochar estilo desde el otro lado del mundo. En esta ocasión Tania Rincón apostó por un minivestido verde con el que demostró por qué es considerada como una de las mexicanas más hermosas.

Además de elegir el verde como color protagonista para despedirse del Mundial de Qatar en el último partido, el vestido de la presentadora destaca por un escote en "V" con el cual causar sensación y una falda a medio muslo para poner en jaque las reglas de vestimenta para mujeres en el país. Por otro lado, causó sensación al demostrar cuáles son las tendencias de la temporada de invierno al conseguir un efecto resplandeciente.

Tania Rincón se coronó como la mejor vestida. (Foto: IG @taniarin)

Y es que las lentejuelas ni la pedrería son las únicas alternativas para conseguir brillar, pues los flecos con efecto de espejo también son la gran sensación de la temporada y Tania Rincón dio una sorprendente cátedra de moda para usarlos de la forma más icónica e ideal para robarse todas las miradas. Pues el diseño de su vestido los tiene en cada centímetro logrando una imagen muy resplandeciente.

Aunque este look fue el ideal para despedirse de Qatar y toda la emoción que dejó la final ganada por la Selección Argentina, también es magnífico para estas fiestas decembrinas en las que el color verde esmeralda es el gran protagonista y que decenas de famosas han llevado a todo tipo de looks. Por supuesto, la también ganadora de "La Academia de Venga la Alegría 2014" no podía quedarse fuera esta tendencia.

Cabe destacar que se trata de una prenda muy favorecedora para la imagen al ser holgada y conseguir un efecto alargador en la figura y para finalizar su lección de moda desde Qatar, Tania Rincón agregó un par de sandalias fucsia en las que el factor sorpresa son los moños presentes en el tamaño y que ayudan a conseguir un estilo muy chic y elegante. Tras compartir estas fotos en redes, los fans de la famosa no dudaron en llenarla de halagos.

Tania Rincón se roba todas las miradas en la final de la Copa del Mundo. (Foto: IG @taniarin)

