Desde la piscina, Ninel Conde eleva la temperatura con micro bikini fosforescente

Ninel Conde, quien también es conocida como “El Bombón Asesino”, causó gran furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que derrochó belleza y sensualidad pues resulta que la talentosa actriz y cantante lució sus curvas con un entallado micro bikini, el cual, además de hacerla lucir más que espectacular, también la hizo llevarse decenas de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ninel Conde difundió el video en cuestión, el cual, solo tuvo el objetivo de deleitar la pupila de los más de 5.4 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, además, aprovechó para mandar un poderoso mensaje motivacional pues escribió “Qué hermosa te ves creyendo en ti misma. Te vuelves tan fuerte que no cualquier cosa puede derrumbarte”.

Este revelador video de Ninel Conde fue grabado desde distintos sitios pues la cantante primero posó frente a un espejo de unos vestidores y enseguida apareció posando sentada sobre un camastro y en la recta final de su grabación presumió sus encantos desde una piscina teniendo como fondo el imponente mar.

En cuanto al espectacular outfit con el que Ninel Conde acaparó las miradas, se trataba de un diminuto bañador compuesto de dos piezas, las cuales eran de color verde fosforescente y debido al tamaño de dichas prendas, la también estrella de OnlyFans pudo presumir sus curvas en todo su esplendor.

El breve, pero revelador video de Ninel Conde no pasó desapercibido para sus miles de fans y en tan solo un par de horas, su publicación logró acumular más de 20 mil likes y miles de reproducciones, además, como era de esperarse, los halagos comenzaron a llegar por decenas de parte de sus fans y hasta de otras figuras de la farándula.

“Eres guapísima”, “Toda una diosa”, “La más linda de todas” “Simplemente espectacular”, “Chulada de mujer” y “Siempre tan divina” fueron algunos de los halagos que se llevó “El Bombón Asesino”.

Ninel Conde revela si es “Sugar Mommy” o no

En las últimas semanas, circularon diferentes fotografías en las que Ninel Conde se dejó ver más que cariñosa junto a un misterioso galán y a simple vista se pudo ver que el apuesto hombre es mucho más joven que “El Bombón Asesino” y por ello comenzó a decirse que se había estrenado como “Sugar Mommy”, por lo que se formó un gran revuelo en redes.

"El Bombón Asesino" seguirá como una de las solteras más cotizadas de la farándula. Foto: IG: ninelconde

Tras todas las especulaciones que se hicieron, Ninel Conde aprovechó sus redes sociales y aclaró que no está iniciando ninguna relación y que por ahora no pretende hacerlo, sin embargo, no aclaró quién es el apuesto galán con el que fue captada.

“Ok, por única vez aclaro que no tengo ninguna relación sentimental, ni estoy en busca de… por favor dejen de especular”, fue lo que escribió Ninel Conde en su perfil de Instagram para acabar con los rumores de su situación sentimental.

