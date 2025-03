El emotivo momento con el que Alexander Acha hizo llorar a Emmanuel y a todos en Juego de Voces | VIDEO

El segundo programa de Juego de Voces volvió a dejarnos un momento lleno de amor y lágrimas. En esta ocasión fue el turno de Emmanuel y Alexander Acha, quienes abrieron su corazón para demostrarle al mundo lo mucho que se aman como padre e hijo. El integrante del equipo de las Estrellas fue el encargado de poner a todos en el foro y en casa a llorar con una emotiva carta que le dedicó al compadre de Mijares.

Alexander tomó el micrófono y decidió recordar una carta que le escribió su padre y que le cambió la vida para siempre. En esas palabras, Emmanuel le expresaba su sentir sobre lo que estaba haciendo Acha, un adolescente rebelde que estaba preocupando a su familia. El integrante de las Estrellas reconoció que gracias a las palabras de su padre entendió lo que quería en la vida y logró cambiar las cosas para lograr ser la persona que es en la actualidad.

"En mi adolescencia me entró la rebeldía, como a todos. Probé de todo, cometí excesos, hice muchas, muchas tonterías, cosas comunes en los adolescentes. Traje preocupación y tristeza a mi mamá, a mi papá, mi tita y a mis hermanitas. Un día mi papá sintió que ya estaba llegando al límite y cuando vio que hablando no era suficiente, me escribió una carta. Esa carta terminaba así: 'Querido hijo, la bravura es necesaria, es cierto, pero las bestias son más bravas que los hombres; sin embargo, los hombres las dominan con inteligencia. ¿Tú, Alex, quieres hombre o quieres ser bestia? Te quiero, papá'. Puedes venir tantito para acá, papá", comenzó Alexander para terminar fundiéndose en un abrazo con su padre y soltar algunas lágrimas.

Alexander dejó claro que esa carta le cambió la vida para siempre (IG: juegodevocesof)

Alexander Acha le responde la carta a su papá

El cantante de 'Te Amo' dejó claro que nunca le respondió a su padre esas palabras que le cambiaron la vida, pero que este 23 de marzo, era ese día. Alexander relató que todavía recordaba a la perfección el momento en el que comenzó a leer la carta y como las palabras de su papá le hicieron entender lo que estaba haciendo, pero también que si quería lograr sus objetivos debía cambiar algunas cosas que estaba haciendo.

"Nunca te respondí la carta y hoy llegó el día. 'Aún recuerdo las puertas del garaje abiertas y la luz tenue con la que leí tu carta. Yo era a penas un cachorrito ingenuo, bravucón y torpe que estaba ansioso por conquistar el mundo y traer a casa el botín de sus estúpidas batallas para que estuvieras orgulloso de mí y ganarme tu respeto. Pero esa última flecha fue muy dura porque me bloqueaste mi orgullo para despertar mi inteligencia. Esas últimas palabras, las que leí ahorita, cambiaron mi mentalidad para siempre y como un Merlín hiciste magia. Reordenaste mi vida, me hiciste crecer... recordar que mi verdadera pasión era la música. Maduré y descubrí lo que sí era y lo que no era. Pero lo más importante es que siempre me apoyaste pa', en todas las aventuras que emprendía", expresó en su carta Alexander.

Acha le responde la pregunta a Emmanuel ¿Quieres ser un hombre o una bestia?

Después de muchos años, mucha madurez y muchos grandes momentos en lo personal y lo profesional para Alexander, se sintió listo para responder a esa pregunta que le hizo su papá en el final de la carta que le cambió la vida. El integrante de las Estrellas no dudó en dejarle claro que lo que quiere ser es el mejor hombre posible para toda la gente que quiere y que está a su alrededor.

"Nunca te dije gracias, pero hoy te lo digo. Gracias por esa carta. Por esa corrección dolorosa, pero necesaria y llena de amor. Y si me volvieras a preguntar ¿si quiero ser una bestia o un hombre? Te respondería que quiero ser el mejor hombre que puedo ser, para Dios, para mi esposa, para mis hijos, para ti, para mi mamá, para mis hermanas, amigos y el mundo entero. Esta canción la grabaste y me la dedicaste y con esta canción muchas veces me han salido las lágrimas porque me llega muy profundo esta canción y siento tu cariño con esa canción. Siento amor. A ver si te la puedo cantar ahora.", dijo Acha.

Emmanuel, con lágrimas en los ojos, estaba listo para responderle a su hijo la carta (IG: juegodevocesof)

La respuesta de Emmanuel a la carta de Alexander Acha

Después de escuchar todo lo que tenía que decir Alexander, fue el momento de que el cantante de 'La chica de humo' le respondiera a su hijo con unas emotivas y sentidas palabras de agradecimiento por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida con él, con su mamá y con sus hermanas.

"Bueno primero gracias por tu amor, por tu crecimiento, por ser un hijo increíble maravilloso, un hermano maravilloso. Un hijo con mamá lleno de ternura, con dulzura y amor que la respetaste siempre. Y con tus hermanas y conmigo. Gracias por estas lágrimas quizás dicen más que todas las canciones que hemos podido cantar, dice más que todas las cartas que yo haya podido escribir, porque esas lágrimas vienen del centro de tu alma y del centro de tu corazón", expresó Emmanuel a su hijo.

Emmanuel jamás pensó que iba a pasar un momento así en un programa de televisión, por lo que conmovido le pidió un aplauso a la gente para su hijo y le dejó el micrófono para que comenzara a cantar ese tema que le había dedicado hace muchos años y que ahora sería interpretado como agradecimiento por todo lo que ha hecho como padre el integrante de las Leyendas.

"Este momento yo creí que nunca lo iba a pasar en un programa de televisión, pero estoy totalmente tocado en el corazón y tocado en todo mi ser. Gracias por ser el hijo que eres y bueno... pido un aplauso muy fuerte para él", terminó Emmanuel para dar paso a la canción que le cantaría su hijo.

Alexander comenzó a interpretar la canción que su padre le dedicó cuando era pequeño, estamos hablando de 'Pequeño gran Chopin'. Ese tema que lo hacía llorar cuando la escucha y que ahora le quería dedicar a su papá en el segundo programa de Juego de Voces. Con esa canción se cerró uno de los momentos más emotivos de la noche.