VIDEO | ¿Bailó cómo la pequeña gótica? Así se unió Ninel Conde al Merlina Challenge

Ninel Conde recientemente ha sido el blanco de los reflectores en redes sociales, esto en atención a que en días recientes se le vio acompañada de un joven galán, el cual levantó las especulaciones de que la guapa vedette estaba estrenando galán, sin embargo, la propia famosa puso fin a estos rumores al asegurar que estaba soltera y que no buscaba una relación sentimental por el momento, por lo cual le pedía al público y a los medios que dejaran de hacer conjeturas.

Así, como si tratara de virar la atención hacia otro lado, "El Bombón Asesino" optó por publicar un polémico video en el que podemos verla luciéndose en sus presentaciones como de costumbre, con la diferencia que la música de fondo no son sus canciones ni los clásicos temas musicales del momento.

Pues, en esta ocasión, Ninel Conde decidió unirse a "la chaviza" al colocar un sonido que se ha hecho tendencia en TikTok, el cual fue extraído de "Merlina", serie de Netflix, protagonizada por Jenna Ortega que ha tenido un gran recibimiento por parte de las nuevas generaciones.

Ninel Conde últimamente ha causado polémica en redes sociales debido a sus publicaciones / IG: @ninelconde

Lo cual causó gran revuelo entre sus fans, pues mientras algunos solo se centraron en la belleza y el talento al momento de bailar de Ninel Conde, otros aseguraron que era extraña la manera en la que la vedette se quería unir al Merlina Challenge, ya que lo natural habría sido que hiciera el baile como el resto de los TikTokers.

No obstante, ya sabemos que "El Bombón Asesino" no suele seguir las normas por lo que no es de sorprenderse que simplemente retomara el popular tema musical y lo insertara en una edición de sus últimas presentaciones del año, lo cual le ayudó a llegar a otro tipo de público.

Esto en atención a que la melodía titulada "Goo Goo Muck" de "The Cramps" se ha vuelto tendencia en diversas redes sociales gracias a la serie de Netflix, misma que ya confirmó su segunda temporada, la cual los fanáticos ya esperan con ansias para el próximo 2023.

