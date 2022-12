Ninel Conde rompe el silencio y revela si es “Sugar Mommy”: “Me volví muy exigente”

Hace unos días se dieron a conocer algunas fotografías y videos en los que aparecía Ninel Conde muy bien acompañada y se especuló que había dejado la soltería y que habría encontrado el amor en un hombre mucho menor que ella, por lo que tras todo el revuelo que se armó, la cantante conocida como “El Bombón Asesino” decidió romper el silencio y aclaró si la está fungiendo como “Sugar Mommy” o no”.

Fue el pasado fin de semana cuando comenzaron a circular las fotografías en cuestión, en las cuales, se pudo ver a la actriz y cantante de 46 años abrazada de un apuesto hombre que a simple vista se pudo saber que es mucho menor que la también empresaria, además, también se les pudo ver más que cariñosos mientras ambos tomaban el sol sobre unos camastros ubicados a un costado de la piscina de un lujoso hotel.

Ninel Conde y el apuesto joven se dejaron ver más que cariñosos. Foto: Especial

Es importante señalar que Ninel Conde y su misterioso galán no intercambiaron besos, aunque estaban muy cercanos, sin embargo, esto fue suficiente para que se desataran los rumores de un supuesto romance.

La identidad del apuesto galán todavía se desconoce. Foto: Especial

“Me volví muy exigente”

Tras todo el revuelo que se armó por la nueva “Sugar Mommy”, Ninel Conde tuvo un encuentro con la prensa en la que le preguntaron si tiene contemplado pedirle a Santa Claus un nuevo amor, por lo que la actriz fue contundente y aseguró que, por ahora, no está interesada en conseguir una pareja pues luego termina decepcionada, haciendo referencia a Larry Ramos, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser perseguido por diferentes fraudes, no obstante, aseguró que dicha experiencia la volvió más exigente en sus relaciones.

“Me volví más exigente, pero creo que es mejor ¿no? Después cada cosa que pasa y con cada cosa que me salen y no hay, unos tienen una cosa, pero no tienen otra, los que tienen una, no tienen la otra y luego no tienen nada”, aseguró la cantante, quien también señaló que actualmente se siente muy afortunada y con mucha paz pues ya empezó a convivir con su hijo Emannuel luego de haber llegado a un acuerdo con el padre del menor y su expareja, Giovanni Medina.

Ninel Conde asegura estar soltera y sin compromisos. Foto: IG: ninelconde

Cabe mencionar que, Ninel Conde también aprovechó sus redes sociales para hacer énfasis en que por ahora no sostiene ninguna relación sentimental ni pretende buscar una, sin embargo, en ninguna de estas declaraciones detalló quién era el joven con el que fue captada.

Ninel Conde enfatizó en redes sociales que no tiene alguna relación actualmente. Foto: IG: ninelconde

“Ok, por única vez aclaro que no tengo ninguna relación sentimental, ni estoy en busca de… por favor dejen de especular” fue el texto que escribió Ninel Conde en sus historias de Instagram, con la cual, pretende ponerle punto final al acecho de la prensa.

SIGUE LEYENDO:

Desde la playa, Jacky Ramírez paraliza la red con micro bikini negro

De espaldas, Yanet García seduce en Instagram con atrevido look de red

Mandy Rose: sacan de la WWE a luchadora estrella por sus fotos eróticas en página estilo OnlyFans