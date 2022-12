¿Mommy Sugar? Captan a Ninel Conde de romance con un hombre menor que ella | FOTO

Ninel Conde es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas dentro del espectáculo. A sus 46 años, ha logrado conservar su figura y gran belleza, pero lamentablemente no ha tenido suerte en el amor, su última relación fue con Larry Ramos, pero parece que por fin se dio una nueva oportunidad.

Desde que era muy joven, Ninel Conde ha sufrido varias decepciones amorosas, la primera de ellas fue con Ari Telch, actor con quien se casó. Después fue pareja de José Manuel Figueroa, pero su relación terminó luego de algunos años. Luego vino Giovanni Medina, con quien tiene un hijo y una batalla legal por la convivencia con el pequeño

Y, cuando todo parecía mejor para Ninel Conde, su expareja Larry Ramos resultó ser todo un estafador. Sin embargo, la cantante continúa con su carrera y su actividad en redes sociales, presumiendo sus viajes, presentaciones y rutinas de belleza. Además, parece que se fue de viaje y volvió a encontrar el amor.

Ninel Conde disfrutó de vacaciones y, ¿un nuevo romance?

Ninel Conde ya está lista para las fiestas decembrinas, así lo deja ver en sus redes sociales donde ha compartido fotos junto a su árbol navideño. Además, aseguró que se tomó unas merecidas vacaciones y fue justamente durante este viaje que fue captada con un joven menor que ella.

De acuerdo con el programa "Chisme No Like", Ninel Conde disfrutó de las platas de Miami junto a este chico, pues fueron captados tomando el sol juntos. Hasta ahora no se ha re velado la identidad, edad o nombre del joven que estaba junto a la actriz, y es que el show asegura que también fueron vistos por la ciudad "muy acaramelados"

Hasta ahora, Ninel Conde no ha dado indicios de retomar su vida amorosa, pues comparte fotos y videos de su día a día. Su última publicación en Instagran fue sobre las relaciones y la falta de comunicación, por lo que es posible que se esté tomando un tiempo tras su fracaso con Larry Ramos.