Shakira llegó a Monterrey, así fue su primer concierto en México

La espera terminó, Shakira por fin está en tierras aztecas y sus caderas se apoderaron del público regiomontano, pues la barranquillera abrió sus presentaciones en nuestro país en uno de los estadios más importantes en Monterrey en donde logró reunir a más de 60 mil personas, las cuales corearon de principio a fin cada uno de sus éxitos.

Con un espectáculo cargado de energía, efectos visuales impresionantes y una selección de éxitos que abarcan toda su carrera, la cantante logró una conexión única con su público regiomontano.Desde el primer instante, la euforia se apoderó de los asistentes.

Shakira lo hizo una vez más... sus caderas no le mintieron a los mexicanos. uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25 La cantante colombiana se presentó con éxito en un Estadio BBVA con sold out ante más de 50 mil fans. La intérprete de "Rabiosa" llegó a nuestro país a dar el primero de una larga serie de… pic.twitter.com/fR2sou0yN8

A las 21:00 horas en punto, Shakira apareció en el escenario con un deslumbrante atuendo plateado, recibiendo el estruendoso recibimiento de sus fanáticos. Acompañada de su grupo de bailarines, inició su show con “La fuerte” y “Girls like me”, desatando la emoción con su característico movimiento de caderas. La cantante no tardó en expresar su emoción por reencontrarse con su público mexicano.

"Buenas noches Monterrey, por fin primera noche aquí en este país que tanto quiero. México me abrió sus puertas, me acogió y siempre me ha hecho sentir en casa. Ustedes son mi segunda casa. ¡Gracias, México!" fueron algunas de sus palabras antes de continuar con su repertorio.