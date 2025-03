¿Quién es Jorge Reynoso, señalado por Juliana Figueroa de abuso sexual?

El nombre de Jorge Reynoso vuelve a ser señalado con un delito por abuso de un menor. De acuerdo con información reciente, Juliana Figueroa estaría lista para hablar sobre los actos indecentes que el actor le habría realizado cuando ella era menor de edad. En caso de que la información presentada por la periodista Jacqueline Martínez sean ciertos, el caso en Estados Unidos se abriría de nuevo.

Ahora, en medio de la polémica que pone a Reynoso de nuevo en el ojo del huracán, vamos a recodar quién es el actor que fue detenido en el 2019 en Texas por el supuesto delito de abusar de un menor. Se tiene que recordar que en aquellos años el caso no procedió debido a que la menor (supuestamente Juliana Figueroa) no estaba lista para declarar.

Se tiene que recordar que en el 2019, Jorge Reynoso habría sido acusado por los delitos de abuso sexual de menores y el catalogado como una felonía de segundo grado. En aquella ocasión se le retiró el pasaporte, se le colocó un grillete electrónico y se le puso una multa de 250 mil pesos para que no abandonara el país. El caso no avanzó debido a que la víctima no estaba lista para declarar lo vivido con el histrión.

Jorge Reynoso fue un afamado actor de la década de los 80 y 90 (IG: jorguereynosoactor)

¿Quién es Jorge Reynoso?

El actor nació el 23 de mayo de 1957 en Aguascalientes. Es hijo de David Reynoso y Bertha Martínez, quienes además de Jorge tuvieron a Sergio, quien también es actor. El hidrocálido fue un reconocido actor de la década de los 80 y 90, pero no solo eso, ya que Reynoso también es escritor.

Jorge cuenta con un largo repertorio de películas en las que ha trabajo a lo largo de su carrera en el séptimo arte, siendo 'Un mojado encabronado', 'Dos plebes', 'Chavos banda' y 'Bosque de muerte', son algunos de los proyectos en los que formó parte. Se tiene que recordar que su debut como actor fue en 'Los Hijos de Sánchez', donde pudo colaborar con personalidades como Anthony Quinn y Katy Jutado.

El actor se habría retirado del mundo del espectáculo después de realizar 533 proyectos para televisión. El motivo de su partida de la pantalla chica estaba relacionado con querer concentrarse en trabajar para una fundación altruista en Texas, Estados Unidos. Desde que se alejó de las cámaras, el nombre de Reynoso sólo se ha visto en medios de comunicación cuando se le ha señalado con el caso de abuso sexual a un menor.