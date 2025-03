La hija de Alicia Villarreal comparte estos polémicos mensajes tras la entrevista de la cantante sobre Cruz Martínez

A inicios de esta semana la cantante, Alicia Villarreal, rompió el silencio sobre la demanda que interpuso contra su aún esposo, Cruz Martínez, por el delito de violencia doméstica. La intérprete de "Te aprovechas" y "Te quedó grande la yegua" habló con Pati Chapoy para el programa "Ventaneando".

Durante la plática la famosa nacida en Nuevo León habló sobre los ataques que ha recibido su hija, Melenie Carmona, en el proceso que sostiene contra Cruz Martínez. La joven ha sido señalada por supuestamente no expresar su apoyo a su madre, incluso se creyó que estaba de lado del fundador de "Kumbia Kings".

En su defensa, Melenie Carmona subió un video en redes sociales lamentando los ataques en su contra. La exparticipante de "Juego de Voces" aseguró que no ha demostrado su apoyo a su mamá, pero eso no quiere decir que no la acompañe en el proceso legal que tiene con Cruz Martínez.

Los mensajes de Melenie Carmona tras la entrevista de Alicia Villarreal

Horas después de que saliera a la luz la entrevista de Alicia Villarreal con "Ventaneando", Melenie Carmona se volvió a colocar en boca de todos después de compartir un par de historias en redes sociales. Los internautas aseguraron que estaría relacionada con la controversia entre su mamá y Cruz Martínez.

Ante sus seguidores en Instagram, la cantante subió una fotografía acompañada por el siguiente mensaje: "Recuerden tomarse 2 litros de agua y sacar la basura, sobre todo la acumulada en la cabeza y en el corazón", se lee en la publicación que se volvió viral.

La joven subió estas historias. Foto: Instagram/@meleniecarmona

Minutos después, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió una captura de pantalla de una plática que tuvo con el experto en temas de la farándula Félix Palomo. El conductor de televisión le envió un mensaje diciendo: "Qué cansado, neta".

Ante el mensaje que recibió en la imagen, Melenie Carmona respondió con un mensaje que generó aún más incertidumbre sobre si reaccionó a la entrevista que dio su mamá, Alicia Villarreal. La cantante, a manera de sarcasmo, dijo que la publicación no iba dirigido para nadie.

"Siempre haciendo pe#$ donde no hay, para nadie es ese hermoso mensajito", escribió.