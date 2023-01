Los pantalones holgados ya no serán tendencia este 2023

Durante el 2022 los pantalones holgados se convirtieron en una parte fundamental del clóset al ocupar el espacio de un básico más y el reemplazo del famoso corte skinny que había acaparado todo en la industria de la moda al menos desde la década del 2010. Por supuesto, muchas famosas y sus estilistas habían "autorizado" llevar prendas con piernas anchas para lucir en tendencia; sin embargo, con la llegada del 2023 este estilo parece haber llegado a su fin y nuevamente lo entallado acapara toda la atención dentro de la industria de la moda.

Pues desde el pasado mes de diciembre muchas famosas han compartido sus mejores looks en los que la elegancia y el estilo se hacen presentes con tonos sobrios como el negro, hasta los más brillantes como el rojo o el fucsia y aunque cada quien les ha dado su toque persona, todos tienen un punto en común: los pantalones o cortes holgados son cosa del pasado. Ahora, según el clan Kardashian-Jenner o las hermanas Gigi y Bella Hadid han dejado en claro que lo ajustado a las piernas será tendencia no importa si se lleva en mezclilla o en transparencias.

Livia Brito ha confirmado esta tendencia. (Foto: IG @liviabritopes)

Así que si este 2023 quieres lucir a la moda o renovar tu guardarropa con piezas que te ayudarán a conseguir el mejor estilo debes de seguir estas recomendaciones, pues además de los clásicos pantalones de mezclilla, los enterizos y medias para lucir transparencias e incluso bordados no podrán faltarte. La mejor parte es que son las apuestas perfectas para combinar a lo largo del año, incluyendo el invierno y las próximas temporadas en las que el clima caluroso se hará presente. ¿Te animas a sumarte a la fiebre de lo skinny?

Pantalones de terciopelo

Kim Kardashian se convirtió en la principal celebridad en imponer moda con el corte skinny, pues aunque también llevaba pantalones holgados, nunca se desprendió del todo de esta apuesta para lucir las prendas ajustadas. Entre sus apuestas destaca el terciopelo, que es magnífico para este invierno y para conseguir una imagen muy chic, por supuesto, también se pueden conseguir las botas tipo pantalón en las que se obtienen ambas prendas en una sola pieza.

Asimismo, los diseños brillantes ayudarán a conseguir una imagen más icónica, en especial si se apuesta por colores como el rosa con el que también se pueden lograr los looks de Barbie que no han salido del radar de novedades.

¿Los usarías? (Foto: IG @kimkardashian)

Enterizos con corte skinny

Las famosas mexicanas saben mejor que nadie que los enterizos no pueden faltar en el clóset y que para lucirlos existe una larga lista de posibilidades; sin embargo, durante las últimas semanas ha quedado claro que para lucir glamurosa sin importar la ocasión las piernas deben de tener mucho protagonismo y para ello no hay mejor opción que llevar la parte del pantalón entallada.

Por supuesto, la regla anterior se consigue desde un diseño sencillo y de un sólo color, hasta modelos con estampados, pedrería, encaje, transparencias y bordados. Uno de los mejores ejemplos para lucir todo lo anterior es el estilo de Kylie Jenner, quien se ha sumado mucho a esta imagen llena de glamur.

Un dato a destacar es que no necesariamente se tiene que tratar de un enterizo, pues los skinny jeans también se pueden llevar este año sin miedo a lucir anticuada.

Las transparencias te ayudarán a conseguir la imagen más glamurosa. (Foto: IG @kyliejenner)

Leggings de cuero

El ejemplo más claro de que lo entallado es la nueva tendencia es el gran auge que han tenido los leggings que no sólo son la apuesta más cómoda, sino la ideal para conseguir desde una imagen desenfadada hasta una muy elegante al agregar camisas de botones y tacones. Por supuesto, al ser tan versátiles es posible llevarlos en todo tipo de looks incluyendo la fiebre del esquí en la que se acompañan con chamarras, botas acolchadas, gorros y bufandas.

Aunque prácticamente cualquier diseño o color es magnífico para esta tendencia que ya promete arrasar en este 2023, es innegable que los modelos hechos de cuero o vinipiel son perfectos para la temporada.

¿Te sumas a esta tendencia? (Foto: IG @_veronicamontes)

Medias y prendas con transparencias

Una tendencia que ha tenido mucho impacto desde el otoño es el llevar prendas con transparencias y el caso más destacable fueron los vestidos que una larga lista de famosas lucieron y con los que se robaron todas las miradas. Aunque estas prendas seguirán de moda, para el 2023 el dejar la piel a la vista bajo una fina tela se pasará exclusivamente a las piernas, tal y como ha dejado ver la modelo Kendall Jenner.

Y es que en más de una ocasión ha presumido medias tanto negras como de colores en las que se consigue el efecto de transparencias en todas las piernas, pero queda cubierto por completo la zona íntima como si de una licra o minishort se tratara. Claro que este estilo es ideal para looks más elegantes con tacones, suéteres y camisas de botones que le den un toque chic a la imagen entera. Cabe destacar que además de las transparencias se pueden seguir los mismos pasos de los diseños de enterizos y presumir encajes o bordados con pedrería.

Los stilettos te ayudarán a lucir muy elegante. (Foto: IG @kendalljenner y @natyparagoni)

Ahora que conoces los looks con corte skinny que te ayudarán a resaltar la forma de tus piernas, ¿cuál es tu preferido? Recuerda que no tienen que ser un reemplazo absoluto de los pantalones holgados, pues aún podrás usarlos este 2023, no sin antes darle prioridad a las tendencias que te ayudarán a lucir a la moda y muy glamurosa.

