Desde las escaleras, Kylie Jenner presume su figura con enterizo de red y conquista el 2023

Cada fin de año la familia Kardashian-Jenner sorprende con una lujosa y glamurosa fiesta para darle la bienvenida a un nuevo inicio y este 2023 no decepcionaron con una celebración muy icónica y a la que asistieron muchas otras celebridades; sin embargo, fue la mejor del clan quien se robó todas las mirada por un look de impacto. Pues por si aún no quedaba claro que la "Era Kylie" está de vuelta, en esta ocasión la modelo y empresaria impuso moda con un enterizo de red con el que cautivó a todos.

Los últimos meses del año marcaron el regreso de Kylie Jenner a las redes sociales y al mundo de la moda, algo que sus fans agradecieron como nunca y para darle la bienvenida al 2023 tenía que lucirse como nunca y con una de las apuestas más glamurosas de la temporada. Para ello, la también madre de dos presumió su figura llena de curvas al vestir un impactante enterizo de red con transparencias con el que ya se coronó como la mejor vestida de la temporada.

Con este look Kylie Jenner conquistó el 2023. (Foto: IG @kyliejenner)

Desde las escaleras, la famosa protagonizó una sesión de fotos para presumir su belleza y causar furor con el look perfecto para combinar la elegancia con la sensualidad, la dupla perfecta si se habla del estilo personal de la también creadora de una marca de maquillaje. El diseño de su enterizo destaca por un tipo corsé de escote en forma de corazón y profundo que ayuda a resaltar una mini cintura.

Por otro lado y para presumir unas piernas de impacto, Kylie Jenner derrochó estilo al mantener el mismo diseño de red, pero esta vez con transparencias que resultan bastante reveladoras, pero con las que no se pierde la elegancia. Por supuesto, este pequeño detalle resultó magnífico para conseguir una silueta alargada que combinó con un par de tacones negros para sacar su lado más glamuroso.

En su cátedra de moda, la hermana menor de Kim Kardashian también se lució con un lujoso e impactante abrigo negro de peluche que combina a la perfección con el resto del look y además le da ese toque muy glamuroso y abrigador a la imagen entera. Finalmente, no pueden pasar por alto ni su maquillaje para lograr una mirada de impacto, además de unos labios rojos muy definidos para presumir su sensualidad y ni hablar de un recogido de chongo para acaparar todas las miradas.

El enterizo pertenece a la firma francesa Maison Alaïa. (Foto: IG @kyliejenner)

Por supuesto, sus más de 377 millones de seguidores en Instagram la llenaron de halagos y resaltaron lo impresionante que resultó su look para darle la bienvenida al 2023. "Impresionante", "todo un éxito", "cool" y "reina" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación, que en cuestión de horas acumuló más de dos millones de me gusta.

