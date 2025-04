Tubi lanza más de 19 estrenos para que los veas GRATIS a partir de mayo

Tubi es una de las plataformas de streaming que más adeptos está consiguiendo en los últimos meses, tomando en cuenta las transmisiones de algunos partidos de la Liga MX y también de los duelos correspondientes a la Liga de Campeones de la Concacaf, la famosa Concachampions.

Aunque muchos usuarios en México aseguren que esto es sólo una forma de enganchar a los televidentes para después hacerles saber que ya habrá que pagar una suscripción mensual para disfrutar de sus contenidos, Tubi se ha preocupado por tener nuevos lanzamientos para el mes de mayo y sin pagar ninguna cuota.

Hoy te compartimos algunos de los títulos más destacados que se incluirán en la programación de Tubi en mayo, para que vayas preparándote y si no tienes la aplicación, la descargues. En caso de que ya seas usuario, no te preocupes, todos estos títulos son gratis, tengas o no tengas suscripción activa.

Tubi

¿Cuáles son las películas que podrás ver gratis en Tubi a partir de mayo?

Entre las nuevas películas que se transmitirán en Tubi a partir de mayo están "La Ventana Secreta", un thriller psicológico basado en una historia de Stephen King, protagonizada por Johnny Depp, quien interpreta a un escritor atormentado cuya vida comienza a desmoronarse después de que un desconocido lo acusa de plagio.

Otra de las películas que también se podrán ver en Tubi de forma gratis, sin necesidad de suscripción, es Grindhouse: Death Proof, o "A prueba de muerte". Esta cinta de Quentin Tarantino habla de un asesino serial que usa su automóvil como arma mortal; aunado a esto llega también Grindhouse: Planet Terror, de Robert Rodríguez. En esta historia, un arma biológica convierte a las personas en mutantes y sólo un grupo de "inadaptados" —como refiere la sinopsis— podrá detener estas transformaciones.

Dragonheart o "Corazón de dragón", como fue lanzada en México, es uno de los clásicos que Tubi está incorporando a su catálogo para el mes de mayo y gratis. Esta historia cuenta cómo un caballero caído forma un peligroso pacto con un dragón, en algo que fue catalogado como una reinterpretación de un clásico de fantasía, pero desde una perspectiva más oscura.

Archivo

¿Hay más películas y series que puedes ver gratis en Tubi en mayo?

De acuerdo a la propia plataforma de streaming, podrás ver también un clásico de DC Comics lanzado en 2011 y protagonizada por Seth Rogen: "El avispón verde". Desde hace tres años, Tubi no la integraba a su catálogo, por lo que esta es una nueva oportunidad que tienes para verla sin tener que pagar una suscripción.

"Rosario Tijeras" también estará disponible gratis en Tubi a partir de mayo, así como "Easy A", una comedia romántica que protagonizó hace 25 años Emma Stone, en un papel que le significó un papel revelación en su carrera. Y todo, gratis.