"De eso viven": Violeta Isfel estalla contra Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro tras exponer que cobra sus saludos

¡La polémica no para! Luego de que este fin de semana la actriz Violeta Isfel se convirtió en el centro de críticas por supuestamente querer cobrarle a una maquillista de Imagen Televisión que le pidió un video con un saludo, una situación que expusieron los conductores del programa de Sale El Sol, aunque la famosa estuvo como invitada en De Primera Mano, la famosa de 39 años por fin respondió a las acusaciones.

En su mensaje aseguró que los presentadores viven del chisme y el amarillismo, además que no es la primera vez que quieren "difamarla". Asimismo, se defendió asegurando que siempre que los fans la esperan tras sus obras de teatro o cuando se la encuentran por la calle, les acepta el tomarse fotos o videos sin cobrarles un solo peso; sin embargo, se debe de recordar que hasta hace unos días tenía activada en Instagram una función de saludo donde cobraba 300 pesos por videos saludando.

Fue Alondra TV Espectáculos quien tuvo las primeras declaraciones de Violeta Isfel, quien tras los señalamientos de los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro en el programa De Primera Mano y Sale El Sol, se defendió y también habló sobre el hate que ha recibido en los últimos días. Allí, agregó que también le preocupa que el público no haya reaccionado a estas acusaciones de una forma más crítica y no sólo contra ella, sino también contra los conductores.

"El chismerío que me inventaron . Qué te digo, yo la verdad es que, no es la primera vez que un medio amarillista quiere venir a tirarme, además es muy absurdo porque cómo te invitan, te hacen preguntas y todo lo que tú respondiste lo usan en tu contra", dijo.

En una reciente entrevista con Alondra TV Espectáculos, Violeta Isfel respondió sobre la polémica por supuestamente querer cobrarle a una maquillista que la arregló antes de salir como invitada en el programa De Primera Mano. La actriz habló sobre el amarillismo y los chismes que le han hecho no solo en esta ocasión, sino también en el pasado.

Durante este breve encuentro con la prensa, la villana de Atrévete a Soñar también dijo que le parece "triste" la reacción del público que todo el fin de semana no ha dejado de tirarle hate, pues "no genera su propio criterio, se dejan llevar por lo poco que alcanzan a ver y ya con eso se sienten con el derecho de tirar y tirar y tirar". Por supuesto, antes de ponerle fin a este reciente problema mediático, negó que lo que se comentó en los programas de Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro sea real.

"La verdad es que todo eso que dicen no es verdad, evidentemente; la muestra está en todas las personas que amablemente me esperan y que siempre estaré allí para apoyarlos como pueda, para tomarme una foto, una sonrisa. Entonces yo me quedo con eso, eso que están diciendo no es verdad, para nada es verdad", sentenció.