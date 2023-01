Kim Kardashian y su medicamento "mágico" para bajar de peso pone en peligro a los diabéticos

La nueva figura de Kim Kardashian ha dado mucho de qué hablar desde hace unos meses, pues además de confesar durante la Met Gala 2022 que perdió varios kilos para poder entrar en uno de los vestidos más icónicos de Marilyn Monroe, también se le ha acusado de tratar de imponer los cuerpos extradelgados como la nueva tendencia de belleza algo que hasta el momento parece hace volverse una realidad. Si bien es cierto que la cultura de la dieta o de los múltiples remedios para bajar de peso no son nada nuevo, en esta ocasión la socialité está en la mira directamente por supuestamente tomar un medicamento "mágico".

Desde el 2022 la situación se ha convertido en una problemática para todo el mundo y los más afectados serían los pacientes diabéticos que no podrían acceder a este medicamento ante el desabasto que existe en las farmacias. La principal razón de lo anterior, según las sospechas, es que en redes sociales se volvió viral por ser el truco "mágico" de Kim Kardashian y otras celebridades para bajar de peso en poco tiempo y sin demasiado esfuerzo.

Se trata del Ozempic o Wegovy, un fármaco inyectable que se usa como tratamiento para la diabetes tipo 2 y con el que las personas con esta enfermedad pueden sentirse saciados, algo que ayuda a la pérdida de peso, además de ayudarse a reducir los altos niveles de azúcar en la sangre y que de no controlarse a tiempo puede detonar consecuencias graves para la salud como enfermedad cardiovascular, según Mayo Clinic, pero la lista también incluye:

De acuerdo con medios internacionales, la escases de este medicamento para diabéticos empezó al menos desde octubre, tan sólo unos cuantos meses después de la drástica pérdida de peso sobre la que Kim Kardashian únicamente reveló haber seguido una dieta libre de azúcares y carbohidratos; sin embargo, en redes sociales se viralizó que además de lo anterior, la estrella pudo haber recurrido al Ozempic.

Asimismo en plataformas como TikTok se han compartido más detalles de los supuestos cambios corporales que este medicamento otorgaría el cuerpo, todos ellos documentados bajo el #MyOzempicJourney; sin embargo, existen muchos otros factores que se deben de tomar en cuenta pues al tratarse de un fármaco el seguimiento médico resulta indispensable. De hecho, se sabe que incluso los pacientes diabéticos deben tomarlo y modificar sus hábitos implementando una buena alimentación y la actividad física o de lo contrario puede presentarse un efecto rebote.

Aunque el reciente caso de Kim Kardashian que habría terminado por afectar a los pacientes diabéticos es el más reciente, esta no es la primera vez que en plataformas como TikTok se vuelven virales otros medicamentos que prometen ayudar a las personas a bajar de peso o conseguir el cuerpo perfecto con tan sólo tomar las pastillas, pero los usuarios ignoran las terribles consecuencias.

Uno de los casos más recientes es el uso desenfrenado de la Vibazina que supuestamente ayuda a aumentar el tamaño de los glúteos y el busto, pero cuyo uso médico está alejado de esto, pues se trata de un antihistamínico cuya función es para tratar las alergias y tomarlo sin prescripción puede dañar los órganos más importantes del cuerpo. Sobre casos la maestra en Terapia Cognitivo Conductual y especialista en Trastornos de la Conducta Alimenticia, Scarlet Espinoza, detalló a El Heraldo Digital que este tipo de prácticas virales para cambiar de forma rápida el cuerpo puede estar relacionado con un problema psicológico y alimenticio.

"Las personas que están tomando este medicamento únicamente porque lo están viendo en TikTok ya no están viendo que eso les puede afectar su salud. Eso ya me habla de un grado de desequilibrio emocional suficiente como para poner en riesgo tu salud utilizando medicamentos que no sabes qué va a pasar realmente con él en tu cuerpo", dijo.