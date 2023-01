Anette Cuburu cautiva en escotado jumpsuit negro, es la más bella de VLA

Anette Cuburu se consagra como una de las mejores vestidas de "Venga la Alegría" (VLA) y también como la más bella. Fue en la transmisión de este miércoles cuando la conductora se lució con los televidentes, y después con sus fanáticos en las redes sociales, con un escotado jumpsuit negro que destacó su curvilínea y esbelta silueta, look con el que cautivó mostrándose como una amante de la moda y las tendencias.

La conductora, que en sus inicios en el medio artístico formó parte del grupo musical "Éxtasis", roba miradas en el matutino de la televisora del Ajusco y se posiciona como una de las más hermosas y chic, pues da cátedra de moda para las mujeres maduras, que como ella pasan de los 45 años y desean estar siempre en tendencia, luciendo increíbles con prendas que destaquen su silueta.

Anette Cuburu se luce en jumpsuit negro

Fue en sus cuentas de las plataformas de Meta, Instagram y Facebook, donde la presentadora compartió fotografías del atuendo que llevó al programa, un look elegante y coqueto con el que enamoró a sus millones de seguidores en las redes, pues replicó el outfit con dos fotografías que publicó y con las que ya se ha llevado todas las miradas, logrando recibir miles de "me gusta" y cientos de comentarios halagadores.

Anette presume su belleza en coqueto enterizo. Foto: IG @anetteoficial

"No nos cuesta nada sonreírle al de a lado!!! Be happy Maquillaje @maquillalex Peinado @loarca.art Stylist @marichu19 FOTO @sergiotorressa @vengalaalegria", escribió Anette para acompañar una de las publicaciones en la que se lució con una postal posando a las afueras de los foros de la televisora, luciendo sofisticada y coqueta con su look negro de escote en corazón, uno de los estilos preferidos de las famosas.

Anette, originaria de California, Estados Unidos, da cátedra de estilo para las mujeres maduras y confirma que cuando se trata de derrochar estilo ella es una de las favoritas del medio del espectáculo y de VLA, pues además de destacar con sus modernos atuendos, llama la atención por confirmar que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de presumir la silueta, pues a sus 47 años impone con su forma de vestir.

Cuburu, que también es recordada por ser parte del elenco del programa "Con sello de mujer", ha dejado claro que es una de las famosas que gusta de lucirse con lo mejor de la moda, y así lo dejó ver con su escotado jumpsuit negro, pieza de piernas holgadas que se ajusta perfecto a su cintura, estilizando su silueta, y que combinó con accesorios de tono plata, como unos aretes de cadenas colgantes y un collar largo.

La conductora se consagra como la más bella y más chic. Foto: IG @anetteoficial

La presentadora, que tomó clases de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, inició su carrera en un programa de venta de productos por televisión, en el año 1998, y también es recordada por su aparición en telenovelas como "El Candidato", protagonizada por Humberto Zurita y Lorena Rojas, sin embargo, ha sido su faceta como conductora en VLA con la que ha ganado el cariño del público y ha mostrado su lado más fashion.

Anette Cuburu, que también ha sido presentadora de noticieros, y durante un tiempo dejó TV Azteca para ser una de las conductoras del matutino de Televisa, "Hoy", donde compartió foro con Andrea Legarreta, actualmente es una de las consentidas del público en redes, donde se luce en sofisticados looks que la coronan como reina de estilo, y también como una de las más hermosas del matutino de la televisora del Ajusco.

