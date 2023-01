Michelle Salas impone moda con el top que querrás tener esta primavera 2023

Aunque una de las tendencias del momento son los leggings con botas acolchadas que se convirtió en el match perfecto para el invierno, estamos más ansiosas que nunca por ver las tendencias que se llevarán en la temporada de primavera 2023 en la que las prendas escotadas y con transparencias se deberán llevar en todos looks. Por supuesto, existen muchos detalles que no se deben de perder a la vista y para usarlos de forma correcta no hay mejor forma que voltear a ver los outfits de famosas como Michelle Salas.

La modelo es una de las famosas más icónicas del país y en cada temporada sorprende con los mejores looks, pues como toda una fashionista consigue las combinaciones perfectas para presumir una imagen juvenil, glamurosa, elegante e incluso casual según la ocasión. Y a pocas semanas de darle la bienvenida oficial a la primavera, Michelle Salas acaba de dar una gran cátedra de moda con un precioso top de olanes que todas las mujeres jóvenes querrán usar para sus atuendos urbanos o playeros.

Las uñas rojas le darán el toque final a cualquier atuendo esta primavera. (Foto: IG @michellesalasb)

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la miembro de la Dinastía Pinal compartió una sesión de fotos para presumir su belleza y causar sensación con una atuendo que es ideal no sólo para lucir en tendencia la próxima temporada, sino también para tomar inspiración de cómo conseguir una combinación muy femenina para eventos importantes, cenas, reuniones o simplemente para disfrutar las próximas vacaciones en la playa, en donde tampoco podrán hacer faltas los bikinis negros.

Top de campesina y pantalones holgados, el look perfecto para cautivar

De acuerdo con la nieta de Sylvia Pasquel, lo ideal para acaparar todas las miradas es apostar por un look monocromático en el que el blanco sea el gran protagonista, pues este color que representa la pureza y la paz siempre conquista la primavera. De hecho, no sorprende ver que durante el equinoccio se ocupe su brillantez para atraer la mejor energía; asimismo, se usa como el tono ideal para combinar con colores pastel, mismos que de marzo a junio acaparan todas las tiendas de moda.

Pero además de lucir el blanco, se puede combinar con tonos neutros y claros para resaltar una imagen muy elegante como la que presumió Michelle Salas al combinar un coqueto top con corte campesina de mangas que caen sobre los brazos, dejando a la vista un escote de cuello y hombros que también se verá mucho una vez que el invierno llegue a su fin. Cabe destacar que en su lección de moda, la influencer apostó por un diseño en el que su abdomen de acero se roba todas las miradas.

Así cautivó la guapa modelo. (Foto: IG @michellesalasb)

Un truco que no debe pasar por alto al lucir un top tan revelador como este es que se deben elegir prendas que ayuden a elevar el outfit y para esta ocasión la modelo eligió un par de pantalones de manta también en color blanco para conseguir un look minimalista y monocromático con el cual estar en tendencia con la primavera. Para ello también presumió un tiro alto que remarca la cintura y con diseño holgado que ayuda a alargar las piernas para lucir más alta.

Finalmente, Michelle Salas dejó en claro que además de la larga lista de zapatos que se deberán de llevar en el 2023, no pueden faltar un par de sandalias de tacón y en un tono nude, pues ayudarán a complementar todo tipo de atuendos sin poner demasiado esfuerzo. ¿Usarías un look como este esta primavera?

SIGUE LEYENDO

Los pantalones holgados ya no serán tendencia este 2023

Tania Rincón presume look de falda larga y se luce como "princesa"

JLo impone moda con la falda lápiz ideal para presumir las curvas