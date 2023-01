Ángela Aguilar renueva su cabello con el tinte castaño chocolate ideal para las jovencitas

"Año nuevo, nuevo look" se ha convertido en nuestra frase favorito para cada mes de enero, pues bajo la idea de iniciar desde cero muchas personas aprovechan para realizarse cambios de looks importantes con los cuales no sólo presumir una nueva imagen, sino también sumarse a las tendencias de moda y belleza que dominarán por los próximos meses. Y una buena forma de empezar (además de la más sencilla) es modificar el estilo del cabello, ya sea con un corte o con un nuevo tono, ya sea con unas mechas como las Smoky Gold o un tono uniforme, tal y como demostró Ángela Aguilar.

Pues si hay una celebridad que es fiel a su estilo sin duda es Ángela Aguilar, quien ha demostrado que lo clásico siembre ayudará a resaltar la belleza y a lucir a la moda; en lo que respecta a su cabello, la cantante se ha mantenido fiel a una melena corta con la forma del bob y un tono negro muy brillante con el que siempre acapara miradas. Sin embargo, todo parece indicar que para iniciar con todo el año y renovar su estilo dejó en el pasado todo lo anterior para adoptar uno de los tonos en tendencia: el castaño chocolate.

¡Olvídate del cabello negro! (Foto: IG @angela_aguilar_)

Castañas y brillantes, así se llevarán las cabelleras este 2023

Desde su cuenta oficial de Instagram la intérprete de "En realidad" compartió un par de fotos en las que presumió su belleza y un detalle que no muchos dejamos pasar es que su cabello luce más claro de lo habitual sin ese intenso negro, pero con una melena más cobriza, brillante y resplandeciente. ¿La razón?, que renovó su tono por un castaño chocolate, el tinte que no ha dejado de causar furor desde el año pasado.

Una de las principales razones por las que este tono de castaño ha llamado demasiado la atención es por lo ideal que resulta para iluminar la cabellera y el rostro, un truco al que pueden recurrir todas las jovencitas desde este invierno, pero también dejarlo hasta la próxima temporada primavera-verano 2023 en donde los rayos del sol ayudarán a que el pelo tenga mayor protagonismo. Además, es una excelente opción para sumarse a la tendencia de lucir cabelleras lo más naturales posibles, algo que sin duda logra el castaño chocolate que también ha lucido Danna Paola.

La luz también juega un papel importante en la tonalidad. (Foto: IG @angela_aguilar_)

La mejor parte es que se trata de un estilo que no requiere demasiado mantenimiento gracias a que se trata de un tono oscuro con destellos dorados, por lo que no será necesario estar aplicando retoques cada mes, sino que al tener los cuidados y usar los productos adecuados, cada dos meses se tendrán que cubrir las raíces del tono natural. Otro detalle que no puede pasar por alto es que al aplicarse de forma uniforme sobre la melena se puede lucir en cabellos cortos como el de Ángela Aguilar o en cabelleras XXL.

Finalmente y como lo dejó ver la hija de Pepe Aguilar con su nuevo look un tono como este puede ayudar a jugar con el estilo, pues luce ligeramente oscuro si hay poca luz, pero con una buena iluminación el tono castaño y sus reflejos brillantes se convierten en los protagonistas de la imagen entera. ¿Te animarías a "robarle" el estilo a la cantante?

