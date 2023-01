Bouffant bob es el corte que te ayudará a mantenerte joven después de los 50

Los consejos para llevar el cabello después de los 50 años son muchos y muy variados, pues mientras algunas lo dejan al natural, otras más prefieren ocultar las canas con coloraciones como las famosas mechas Smoky Gold, o bien, buscan un corte de pelo que les renueve el estilo por completo y les ayude a lucir una melena saneada incluso si previamente se aplicó un tinte. Esta última alternativa puede ser la apuesta perfecta para aquellas que quieren seguir los consejos de moda de Carolina Herrera, quien ha advertido que lucir la cabellera larga es un gran error para las mujeres maduras.

Con un consejo tan crudo como el de la experta, no sorprende que muchas mujeres decidan darle una oportunidad al cabello corto al llegar a la etapa madura de sus vidas, por supuesto, no basta con lucirlo por arriba de los hombros, sino que se deben de seguir las tendencias para lucir a la moda y evitar ese estilo desaliñado cuando se presume un cabello fuera de temporada. Así que si tienes más de 50 años y estás en búsqueda de un nuevo corte de pelo con el cual lucir icónica, sin duda debes intentar con el bouffant bob, una variante del clásico bob que te encantará.

Eiza González ha presumido este corte de cabello. (Foto: Pinterest)

Inspirado en los años 60, el bouffant bob triunfará este 2023

La moda es cíclica y es por ello que siempre regresa algo que se llevó en décadas pasadas para conquistar una nueva era y esto acaba de ocurrir con el corte bouffant bob que ya se posiciona como uno de los favoritos del año, especialmente para mujeres maduras y que no quieren una melena tan corta como la que se ofrece con el estilo pixie en el que el largo nunca supera los 10 centímetros. Algo que debes de tomar en cuenta es que hay muchas razones para sumarse a esta apuesta y entre ellas destacan:

Se puede estilizar según el tipo de rostro y cabello

Ayuda a crear un efecto rejuvenecedor

Resalta las mejores facciones y "oculta" las más anchas o marcadas

Da mucho volumen a la melena

Claro que no es lo único que hay que saber, pues además de todas estas ventajas, es la forma en sí la que ha animado a muchas mujeres a renovarse el look gracias a que se consigue un estilo retro que sin duda es ideal para lucir con todo tipo de looks, incluyendo los influenciados por el estilo boho. En cuanto a la silueta que se consigue en la cabellera es importante resaltar que es la apuesta perfecta para quienes quieren lucir el pelo corto, pero sin perder la dimensión de la melena, ya que el largo ideal es a la altura de la barbilla, un detalle con el que se consigue un efecto de cuello largo al dejarlo sutilmente a la vista.

Se puede lucir el famoso peinado Peek-a-boo de Veronica Lake. (Foto: Pinterest)

O bien, acompañarlo con un fleco. (Foto: Pinterest)

Por otro lado, es importante recordar que para lucir el bouffant de la forma más glamurosa se debe olvidar la clásica forma del bob de una sola línea, pues el truco para presumir una cabellera con mucho volumen está en llevar capas para que al peinarlas den ese efecto de mucho cabello. De hecho, esta es una de las razones por las que mujeres de más de 50 años y con el cabello fino o muy poco apuestan por este estilo.

Antes de realizarte un cambio de look recuerda que este 2023 está dominado por un estilo muy natural y por lo tanto el cabello debe de verse de esta forma, así que de apostar por el bouffant bob y sin importar la forma natural de tu cabello, deberás procurar a la hora de peinarlo dejarlo como si acabaras de despertar de una siesta, en especial cuando se habla de una melena rizada, pues esto terminará por darle el estilo perfecto. Así que no dudes en dejar los baby hairs ir por su cuenta, no combatir el frizz ni hacerlo lucir como recién salido del salón de belleza.

