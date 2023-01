La prima de Ángela Aguilar conquista la red con minivestido y botas altas

La emoción por la llegada de la primavera no se ha hecho esperar y es por ello que no sorprende ver que muchas famosas han empezado a dejar los abrigos atrás para cautivar con los looks ideales para disfrutar del calor, aún el invierno hace de las suyas, y si algo ha quedado claro es que hay una dupla que no puede faltar en ningún clóset si lo que se busca es lucir como toda una diva de la moda: un minivestido con botas altas. Aunque esta combinación es clásica y se ha visto en una larga lista de celebridades, ahora fue Majo Aguilar quien sorprendió con una icónica cátedra de moda.

El gusto por la moda viene de sangre, así lo han hecho saber tanto Majo como Ángela, tan sólo por mencionar algunos de los nombres de la Dinastía Aguilar y descendientes de Flor Silvestre, quien además de ser considera como la más bella, también sabía cómo cautivar con los mejores looks. Ahora, sus familiares mujeres más jóvenes también demuestran que siempre hay que lucir bien, aunque en las últimas semanas es la cantante de 28 años quien ha acaparado todos los reflectores.

La famosa apostó por un look monocromático. (Foto: IG @majo__aguilar)

Y es que así como hace unos días impuso el estilo vaquero como el ideal para la temporada primavera-verano 2023, para este fin de semana, la prima de Ángela Aguilar se lució como nunca al sacar su lado más glamuroso con minivestido y botas altas, la dupla perfecta para ir a una cena o a una fiesta y robarse todas las miradas. Por supuesto, fiel a su estilo y a las tendencias del momento, no dudó en sumarse a las medias con diseño que ya son las favoritas de todo el mundo.

Majo Aguilar impone moda con un look total black

A través de su cuenta oficia de Instagram, la guapa cantante compartió el atuendo con el que se convirtió en la mejor vestida del fin de semana al lucir un precioso minivestido con un diseño fruncido en el que salta a la vista un tono negro con destellos de brillo que le dan un toque muy glamuroso y juvenil. El diseño, además de contar con un estilo de semi-transparencias tiene un escote en "V" para completar su caída holgada.

Sus botas de látex le dieron el toque final al look. (Foto: IG @majo__aguilar)

Sin embargo, para crear un outfit perfecto para el invierno o para conseguir algo más elegante para la próxima temporada también se acompaña con una blusa negra y de manga larga con la que se crea el look monocromático fantástico para acaparar miradas. Por otro lado, la guapa prima de Ángela Aguilar complementó su look con un par de medias negras y diseño de puntos para una imagen más elegante y cautivadora.

Finalmente, en su cátedra de moda Majo también lució unas botas altas que le dieron el toque más icónico a la imagen, pues si ya eran la opción perfecta para acompañar un minivestido como este, un diseño brillante y gracias a un látex negro resultó idóneo para conseguir una imagen perfecta y muy sensual, gracias a que el calzado ayuda a resaltar la forma de las piernas y a alargar la figura.

No cabe duda que con una combinación como la que presumió este fin de semana la bella cantante se consigue el estilo perfecto para imponer moda y cautivar en todo tipo de eventos que pueden ir desde una fiesta para un estilo juvenil, hasta una cena si es que la ocasión amerita la elegancia. Pues algo que es importante reconocer es que con estas piezas se consigue el balance perfecto de todo lo anterior.

