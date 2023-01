Cynthia Rodríguez impone moda con minifalda de lentejuelas y top

La primavera se ha convertido en la temporada más esperada tras varias semanas en las que el frío no ha dado tregua y de ahí que no sorprenda que muchas famosas ya estén presumiendo sus mejores looks pensados en los días más calurosos y en los que los escotes o prendas cortas se convierten en las grandes protagonistas. Mientras algunas derrochan estilo con los bikinis más bonitos, otras más imponen moda con algunas de las tendencias que se verán en los próximos meses.

Los flecos son perfectos para un estilo boho. (Foto: IG @cynoficial)

El mejor de los ejemplos es Cynthia Rodríguez, quien es considerada como toda una fashionista por siempre modela los outfits más cautivadores y a la moda, por supuesto siempre apostando por un balance entre lo juvenil y lo elegante. Y este fin de semana no decepcionó con estas características al lucir una coqueta minifalda de lentejuelas con la que acaparó todas las miradas, además que con un estilo muy glamuroso se sumó a la fiebre de lo boho que hasta miembros de la realeza han presumido en las últimas semanas.

De frente, Cynthia Rodríguez se luce con el look más chic del año

A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Carlos Rivera enfrentó los rumores de un supuesto embarazo con un look de impacto que ya dio mucho de qué hablar y que se ha convertido en la apuesta perfecta para lucir el estilo boho chic esta temporada primavera-verano 2023 sin perder de vista el glamur y el brillo que solo se consigue con las lentejuelas. "Sábadoooo… ¿Cuál es el plan para hoy?", escribió la conductora en su publicación.

La minifalda de Cynthia causó furor en la red. (Foto: IG @cynoficial)

Para la ocasión, la exmiembro de "Venga La Alegría" modeló una coqueta minifalda negra en la que las lentejuelas le ayudan a conseguir un estilo muy glamuroso gracias al brillo, que además está acompañado por un diseño en el que estrellas plateadas consiguen el contraste perfecto a la imagen. Aunque las lentejuelas se convirtieron en la gran sensación del invierno por la época decembrina, no saldrán del radar de tendencias para primavera, ya que son ideales para conseguir looks de fiesta sin demasiado esfuerzo.

Con su cátedra de moda, Cynthia Rodríguez consiguió el look perfecto al combinar un top con escote strapless y con el que también presumió su abdomen de acero; con esta segunda prenda el estilo se convirtió en uno monocromático, pero la famosa no dudó en agregar el pop de color con una chaqueta vaquera en color verde que ayudó a contrarrestar lo sobrio del negro.

Así presumió su belleza la guapa conductora. (Foto: IG @cynoficial)

Sin embargo, no es lo único a resaltar pues esta tercera pieza cuenta con detalles en las mangas y a la altura del pecho con flecos brillantes que complementan la minifalda, pero que a la vez son magníficos para imponer moda con el estilo boho chic que tanto furor ha causado en estas semanas y del que Cynthia Rodríguez no podía dejar pasar. Por si fuera poco, terminó de complementar su imagen con un toque futurista gracias a un par de botines plateados.

Tras imponer moda con una minifalda y top, los fans de la también cantante la llenaron de halagos como "tu ganarías Miss Universo", "hermosa", "preciosa", "bellísima" y "te amo" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación, misma que rápidamente superó los miles de me gustas.

