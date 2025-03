Karla Sofía Gascón pide perdón y confiesa que estuvo al borde del colapso tras ser cancelada en redes sociales

Karla Sofía Gascón reapareció luego de mantenerse alejada de los reflectores tras la controversia por publicaciones antiguas en redes sociales finalmente por lo que se pronunció acerca de su experiencia en la reciente entrega de los premios Oscar, donde no pudo ganar ninguna estatuilla.

Ahora con un mensaje sincero, Gascón expresó que le habría gustado vivir la experiencia de una manera más natural, disfrutando plenamente de la emoción de estar nominada, pues compartió una carta a The Hollywood Reporter para hablar y reflexionar sobre la cancelación en redes sociales que vivió.

Gascón también abordó el impacto emocional de la controversia, admitiendo que las palabras hirientes que expresó en el pasado fueron producto de su ignorancia, miedo y dolor, por lo que comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido en los últimos días de la campaña rumbo al Oscar 2025.

La actriz también denunció la creación de cuentas falsas que alimentaron el escándalo y distorsionaron su imagen, lo que la llevó a atravesar momentos de gran angustia. Ahora, con mayor claridad, afirmó haber aprendido que el odio solo genera más odio y que las ofensas no se corrigen con más ofensas.

También aprovechó para destacar su amor por México, en medio de una polémica con las declaraciones de su compañera Zoe Saldaña, quien se volvió viral tras ser cuestionada por una periodista mexicana sobre el sentir de México hacia la película de Emilia Pérez.

"Mi compromiso de defender a México, a todos los mexicanos y a los derechos de los más desfavorecidos sigue siendo firme. Siempre me encontrarás en el lado opuesto del fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la irracionalidad. No me ato a ninguna bandera política; sólo trato de ser un ser humano en constante evolución, con aciertos y errores, pero con una voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, admitir errores, disculparme y perdonar a los demás cómo me perdono a mí mismo por el dolor innecesario que he causado", dijo Karla Sofía Gascón.

De igual manera la carta se encrudece al llegar a un momento de salud mental, pues describe que tras el escándalo con las cuentas falsas, acusaciones exageradas y las amenazas la afectaron bastante.

"En medio de esta inesperada y devastadora tormenta, ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable. He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales. Y me he preguntado: si yo, con toda mi fuerza y preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al borde, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir este embate? De alguna manera, lo logré. Otros no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de terminar.”, finalizó Gascón.