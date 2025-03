Arturo Rivera, chef de la taquería 'El Califa de León', confesó que pensó haber ganado unas llantas cuando le entregaron su estrella Michelin

Hace casi un año, la taquería El Califa de León se convirtió en el primer establecimiento de su clase en conseguir el galardón más importante de la reconocida Guía Michelin y se sumó a los 97 establecimientos que lo han conseguido en hasta seis estados de la República Mexicana.

El establecimiento ubicado en la Ciudad de México fue uno de los restaurantes reconocidos en 2024 por la Guía Michelin, llevándola a ser la primera taquería de México en conseguir el galardón.

Así, El Califa de León, con sus más de 70 años, se convirtió en uno de los restaurantes más importantes y buscados por los diferentes mexicanos y turistas en la Ciudad de México; sin embargo, Arturo Rivera, chef de la querida taquería, contó en una entrevista la historia de cómo lo consiguieron.

Fue en entrevista con Jessie en Exa, que conocimos la historia de Arturo Rivera, quien llegó a la taquería El Califa de León, como parrillero y terminó siendo reconocido como uno de los mejores de México al recibir la estrella Michelin, uno de los galardones más importantes del mundo de la cocina.

“Hace 20 años entré a la taquería El Califa de León a trabajar detrás de la parrilla. Yo nunca busqué un premio, simplemente atendía y hacía con esmero mi trabajo. Me llegaron el 8 de mayo unos invitados a probar los tacos, pero nunca me dijeron que eran investigadores ni mucho menos”, dijo Arturo Rivera, chef del Califa de León.

Fue ahí donde su vida cambió, pues menciona que le hicieron una invitación a un evento culinario que hacía la empresa Michelin; sin embargo, Arturo no lo creyó, pues él no se consideraba un chef sino un parrillero, por lo que ahí Michelin le dio el reconocimiento de chef.

“Es que yo pensé que me había ganado unas llantas para mi bocho, escuchas Michelin y (piensas) en llantas. Me dijeron que me había ganado algo mejor.”, contó entre risas Arturo Rivera, chef de El Califa de León.