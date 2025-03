Gala Montes lanza indirecta a Karime Pindter por no ayudarla en su conflicto con Adrián Marcelo

Gala Montes expresó su descontento luego de que Karime Pindter compartiera su experiencia en la marcha del 8 de marzo, cuestionando la autenticidad de su participación, pues la actriz recordó un episodio ocurrido en La Casa de los Famosos, cuando Adrián Marcelo la confrontó y, según ella, Karime no intervino para apoyarla, mostrando una actitud imparcial.

Fue así que a través de sus redes sociales, Pindter publicó varias imágenes de su primera marcha en el Día Internacional de la Mujer, acompañadas de una reflexión sobre la importancia de la sororidad y la lucha contra la violencia de género.

“Perrisimas les quiero contar que hoy fue mi primera marcha del Día de la Mujer.Jamás me imaginé que se podía sentir tanto amor y energía en un día que para muchas es muy difícil. Mi enseñanza más grande el día de hoy es no dejar que nuestro privilegio nos ciegue, mi corazón está con todas y sus respectivas luchas, las admiro a todas y a cada una, juntas somos más fuertes”, dijo Karime en sus redes sociales.

Su mensaje fue bien recibido por sus seguidores, quienes la felicitaron por su postura. Sin embargo, Montes insinuó que la influencer no aplicó estos valores cuando tuvo la oportunidad de demostrar su apoyo en La Casa de los Famosos México fue en su cuenta de X,antes Twitter, donde la actriz lanzó un comentario sin mencionar directamente a Karime, pero haciendo evidente la referencia.

"Qué bonito es ir a la marcha, ponerse la blusa morada y el pañuelo, pero el punto no es solo tomarse la foto. Porque cuando tuvieron frente a ellas un caso de violencia contra una mujer, no hicieron nada. Pero bueno, ya saben que hay personas que solo quieren quedar bien. A mí eso no me interesa, yo no soy así", dijo Gala Montes en su cuenta de X, antes Twitter.