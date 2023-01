Belleza: las cejas decoloradas son la tendencia de este 2023 para una mirada profunda

Si estás en búsqueda de una tendencia de belleza con la cual lucir preciosa sin importar la situación, darle un toque único, atrevido y divertido a tu estilo, debes renovar tu imagen con las cejas decoloradas que muchas famosas están presumiendo. Pues aunque se trata de una apuesta que se vio desde el año pasado, se mantendrán como las favoritas del 2023 y un detalle que ha llamado la peculiar atención es que no hay edad límite para usarlas tal y como demostró Madonna a sus 64 años.

Una de las mejores partes de llevar las cejas decoloradas es que los ojos ganan mucho protagonismo al volverse más grandes y aún sin llevar una sola gota de maquillaje, el rubio de las cejas permite conseguir una mirada profunda y cautivadora con la cual robarse todas las miradas. Por si fuera poco es ideal para sumarse al estilo retro que viene con mucha fuerza este 2023 y con el que se puede conseguir una imagen noventera en cuestión de segundos.

En redes sociales ya hay muchos tutoriales para hacer en casa esta tendencia. (Foto: Pinterest)

¿Por qué las cejas decoloradas están de regreso?

Para nadie es secreto que las tendencias de décadas pasadas siempre vuelven y las de los años 90's se han convertido en las favoritas de muchos diseñadores y celebridades, es decir, quienes influyen en el mundo de la moda y la belleza para determinar lo que sí y lo que no se puede llevar según la temporada. Además, este año está muy influenciado por los looks naturales que van desde la forma de vestir, hasta presumir una melena libre de tintes y con frizz, mientras que en el maquillaje bases muy discretas serán las grandes protagonistas y de ahí que no sorprenda que el toque innovador esté en las cejas.

Tras años de llevarlas gruesas y tupidas, ahora lo que se busca conseguir es ese estilo que muchas famosas han presumido en los últimos meses y en el que un depilado muy delgado e incluso un tanto curveado recuperen esa imagen que se llevaba hace más de 20 años. Es por ello que no resulta sorpresa también tomar en cuenta que la apuesta ideal para lucir icónica y una mirada profunda se acompaña tanto con unas cejas ultradelgadas (aunque en algunos casos lucen rasurada por completo) y decoloradas.

Al igual que con cualquier otra técnica de belleza, existen algunos trucos con los cuales presumir el mejor estilo y conseguir lucir a la moda, así que si eres de las personas más atrevidas que está en búsqueda de un nuevo look, este cambio radical es la opción. Pero antes de lucirla es muy importante tomar en cuenta que estos pelitos deberán de pasar por un proceso de aclaración para conseguir un tono rubio platinado.

Se trata de la apuesta perfecta para un estilo gótico. (Foto: Pinterest)

La buena noticia para quienes quieren probar esta tendencia sin aplicar los productos que ya se encuentran en tiendas de belleza para la decoloración más uniforme, es que también se puede conseguir con maquillaje al cubrirlas con corrector y base, y de ser necesario aplicar alguna sombra que imite el tono rubio sin llegar al amarillo. De esta forma también podrás valorar si la tendencia te favorece o gusta, pues además de lograr una mirada profunda, debes de tener en cuenta que:

El efecto de "desvanecer" las cejas borra la expresión del rostro

Endurece las facciones

"Aumentan" el tamaño de los ojos

Finalmente, pero no menos importante, al tratarse de una tendencia perfecta para todas las edades y géneros, también se debe de tomar en cuenta que a la hora de complementar los looks se deben de presumir maquillajes muy discretos precisamente para lograr que lo decolorado resalte; mientras que si de ropa se trata, el estilo gótico será el ideal tal y como demostraron las hermanas Gigi y Bella Hadid al apostar por plataformas, corsés y transparencias, o bien, prendas de color negro como han modelado otras celebridades.

Celebridades como Kylie Jenner las han lucido con maquillaje. (Foto: IG @kyliejenner)

