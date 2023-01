Bella Hadid presume el bikini neón ideal para un viaje a la playa esta primavera

Bella Hadid se ha convertido en la gran sensación de la temporada, pues además de ser el referente de la moda más sensacional, ha modificado su estilo radicalmente al olvidarse de una imagen de esquí con botas acolchadas, leggings y chamarras para lucirse como nunca con las tendencias que causarán furor esta primavera. La modelo se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la playa con sus amigos y si algo ha dejado en claro es que las prendas neón entran al radar de novedades.

En una publicación de Instagram, Bella Hadid presumió su figura esbelta con un coqueto bikini en color amarillo neón que resulta perfecto para disfrutar de un viaje a la playa en los próximos meses, pues las tonalidades tan llamativas tienen muchas ventajas para conseguir un estilo icónico gracias a que resalta las pieles bronceadas, complementa cualquier look y ayuda a conseguir una imagen muy juvenil, eso sin mencionar que logra el match con las cejas decoloradas, de las que la hija de Yolanda Hadid también es pionera.

De acuerdo con su lección de moda, la mejor alternativa para la primavera de este 2023 es derrochar estilo con un bañador de dos piezas que recuperen el estilo clásico con el top y con un par de bragas de tiro alto y caída en "U" para acentuar la cintura y la cadera, al mismo tiempo que se agrega variedad a la tendencia de los microbikinis que una larga lista de famosas ya han presumido. Por supuesto, para mantenerse fiel a la imagen que la modelo ha construido en los últimos meses también agregó accesorios que recuperan la fiebre de lo retro con una banda de colores y joyas doradas.

Los accesorios son clave para conseguir el estilo de Bella. (Foto: IG @bellahadid)

Bella Hadid y su estilo playero será tendencia este 2023

Aunque su última apuesta de imponer moda con un bikini neón para romper con los estereotipos sobrios que se han visto en otros diseños de bañadores, Bella Hadid también es amante de lo clásico y de los diseños que nunca pasarán de moda como es el caso de un traje de baño negro que ayuda a conseguir una imagen más elegante, sofisticada y glamurosa. Claro que todas estas características no son impedimento para derrochar estilo.

Tan sólo hace unos días la guapa celebridad lució un diseño aún más icónico con el que no dudó en presumir una silueta en forma de reloj de arena con la que confirmó que no sólo los microbikinis están en tendencia, pues aquellos con cortes más anchos y clásicos son magníficos para imponer moda. Asimismo, pequeños detalles en las prendas pueden terminar de aplicar esa fiebre por la primavera que cada vez se siente más cercana.

¿Cuál es tu look favorito? (Foto: IG @bellahadid)

Y si tú al igual que la modelo quieres imponer moda en tus próximas vacaciones en la playa, ya sea con un bikini neón o con uno negro y no sabes cómo complementar tus looks, puedes seguir los consejos de la diva de la moda, quien desde que inició el 2023 ha acaparado todos los reflectores por sus variados y versátiles estilos. Pues para lucir icónica o presumir la belleza no basta con los mejores bañadores, sino también con:

Joyas como cadenas para la cintura

Pañuelos para la cabeza o bandas anchas

Sandalias

El cabello rubio o castaño

Las cejas decoloradas

