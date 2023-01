La hermana de Dua Lipa cautiva en bikini y revelador minivestido de transparencias

El mundo de la moda está abriéndole paso a Rina Lipa, la guapa hermana de Dua Lipa, quien se ha convertido en una de las modelos más icónicas de marcas de lujo; sin embargo, su fama no se queda solo en las pasarelas, pues su estilo personal siempre es uno de los favoritos. La gran prueba de ello es que este fin de semana causó furor en redes sociales al confirmar que los vestidos con transparencias siguen dentro del radar de tendencias y que además son perfectos para lucir un bikini por debajo.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa modelo presumió esta dupla como la apuesta perfecta para imponer moda y robarse todas las miradas durante unas vacaciones en la playa al resaltar la figura de una forma única y muy juvenil, en especial cuando se realizan otras actividades antes de pasar horas en el camastro para conseguir un bronceado uniforme o nadar en la alberca.

Así conquistó la red la guapa modelo. (Foto: IG @rinalipa)

Aunque este look forma parte de sus "fotos viejas" de la famosa, resulta ideal para derrochar estilo en este 2023 y el gran truco de Rina Lipa para lucir icónica está en llevar un bikini estampado con colores oscuros y con un diseño que favorezca a la figura con un top tipo strapless y un tiro bajo. Mientras que para terminar de cautivar, es necesaria una segunda prenda en la que las transparencias terminen de completar el atuendo.

De acuerdo con la cátedra de moda de la hermana de Dua Lipa, para contrarrestar los tonos oscuros del bikini, es necesario un vestido de transparencias en color blanco para crear el balance perfecto en la imagen y a la vez crear armonía en el outfit para hacerlo más glamuroso. Por supuesto, el secreto para imponer moda y robarse todas las miradas está en lucir un diseño con toques de color que en esta ocasión destacan por zonas cubiertas con un azul marino.

Por otro lado, lucir los vestidos con transparencias ya no será como en el otoño pasado cuando los diseños eran de mangas largas, pues para esta primavera y verano los diseños asimétricos como el de Rina serán la opción perfecta para cautivar, ya sea al lucir una sola manga o una falda asimétrica. Asimismo, la famosa dejó en claro que los escotes cut out no se pueden perder de los radares de la temporada y uno a la altura del abdomen es perfecto para conseguir una figura curvilínea o marcar una minicintura.

El año pasado Rina Lipa sorprendió con este look de transparencias. (Foto: IG @rinalipa)

Aunque con este atuendo la modelo causó furor en la red, no se trata de la primera vez que da una cátedra de moda para lucir icónica al llevar un bikini o un minivestido con transparencias, ya que en otras ocasiones también ha demostrado que un look monocromático es perfecto para derrochar estilo sin dejar la figura por completo a la vista. Cabe destacar que siempre se puede lograr una imagen aún más glamurosa si se eligen los accesorios adecuados.

Entre las lecciones de moda de la hermana de Dua Lipa destaca el lucir esta maravillosa combinación con un par de sandalias que, como ya te hemos contado, serán las grandes protagonistas del año y se llevarán con todo tipo de looks y en todos los estilos, no importa si se trata de la versión más simple, con plataforma o con tacones. Por otro lado, un bolso de mano, lentes de sol e incluso sombreros para un look boho chic serán idóneos para conquistar los outfits playeros.

¿Te sumarías a esta tendencia impuesta por Rina?, no olvides que siempre se puede adaptar a tu estilo con un minivestido como el que presumió este fin de semana, o bien, un diseño maxi por arriba de los tobillos como el que lució en septiembre pasado.

