Desde la cama, Kendall Jenner desafía las restricciones de Instagram con vestido de transparencias

Vaya revuelo que causó este fin de semana Kendall Jenner al publicar una arriesgada sesión de fotos posando desde la cama en la que presumió su lado más sensual al dejar poco a la imaginación con un lujos vestido de transparencias; sin embargo, la prenda no fue la única en llamar la atención de sus fans. Pues la modelo desafió las restricciones de Instagram al "enseñar de más" gracias al escote de la prenda que ayuda a crear un "topless" sin perder el estilo.

Para nadie es sorpresa que el clan Kardashian-Jenner siempre se robe todas las miradas y la atención cuando comparten nuevas fotos, ya sea por looks de lujo y muy costosos, por exagerados retoques con los que lucen irreconocibles o incluso por apostar por sesiones de fotos bastante arriesgadas con las que no dudan en presumir su figura. Si hace unos días Kim dejaba poco a la imaginación con un coqueto bikini, ahora su hermana Kendall paralizó la red con un look de transparencias que a pesar de lo elegante, no dudó en sumarse a la tendencia "free the nipple".

Kendall Jenner desafió la red. (Foto: IG @kendalljenner)

Kendall Jenner cautiva con el vestido más arriesgado de 2023

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde la estrella de "The Kardashians" acumula 271 millones de seguidores, impactó con una icónica sesión de fotos para la que posó desde su lujosa cama de tonos nude que la ayudaron a resaltar la elegancia de su vestido. La prenda destaca por ser muy entallada a la silueta, algo que resulta perfecto para presumir una figura llena de curvas y una cintura diminuta.

Por otro lado, destaca por su cuello halter asimétrico con el que se genera un escote revelador en el lado izquierdo del cuerpo y con el que la modelo presumió su lado más sensual. Asimismo, aunque se presume un sobrio color negro acompañado de una flor roja que acapara toda la atención, las transparencias del look resultan perfectas para desafiar las normas de no desnudos de Instagram, pues la fina tela ayuda a presumir la figura sin caer necesariamente en un desnudo o ser censurada por el estilo "free the nipple" que todo el clan Kardashian-Jenner ha presumido en alguna ocasión.

Con este atrevido look, Kendall Jenner confirmó que los vestidos con transparencias que se pusieron de moda durante el otoño no son cosa del pasado y que aún en este 2023 son perfectos para derrochar estilo, presumir el lado más glamuroso y el más sensual sin enseñar de más. La única diferencia es que para lucir a la moda ya no se llevarán tops o bikinis (a excepción de la parte baja) como complementos de lo transparente de las telas.

La modelo impactó con su belleza. (Foto: IG @kendalljenner)

Finalmente, en su cátedra de moda la guapa modelo y mejor amiga de Hailey Bieber completó su look de la forma más elegante con un par de sandalias negras y con pulsera para conseguir un estilo aún más auténtico. Por otro lado, para presumir un escote como este, apostó por llevar su melena recogida en un chongo desenfadado y así presumió su belleza, mientras que sus fans no dudaron en llenarla de halagos y celebrar la rebeldía con un diseño como este en el que la piel se presume a cada centímetro.

De acuerdo con los reportes, el icónico vestido de transparencias corresponde a la firma de moda Ludovic de Saint Sernin y el diseño pertenece a la colección primavera-verano 2023, mismo que los fans no han dejado de aplaudir por lo llamativo que resulta. "Una diosa", "sexy", "mujer más hermosa de este planeta" y "siempre hermosa" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación que rápidamente superó los cinco millones de me gustas.

El look de Kendall ha dado mucho de qué hablar. (Foto: IG @kendalljenner)

