Joven denuncia haber sido víctima de secuestro y robo con violencia tras asistir a un concierto de Shakira en México

A través de su cuenta de TikTok un joven identificado como Emmanuel compartió un video narrando la horrible pesadilla que vivió tras haber sido víctima de secuestro y robo con violencia luego de su asistencia a un concierto de Shakira en la Ciudad de México el pasado miércoles 19 de marzo.

Según explicó, los hechos sucedieron a su salida del show, cuando al regresar hacía el lugar en donde se encontraba su camioneta se percató de que le habían ponchado las llantas, por lo que intento darle aviso a sus amigos, sin embargo, en ese momento fue interceptado por cinco sujetos que lo sometieron con violencia.

"Cuando ya me iba, la camioneta me arroja un mensaje de que tengo la presión de los neumáticos baja. Todo feliz por el concierto dije tal vez se me poncho una, pero me doy cuenta que eran las 4. Tomo mi celular para avisarle a mis amigos y de repente llegan tres tipos por atrás, dos por delante, me someten del cuello, cuando levanto la cara recibo golpes consecutivos y me llevaron a otro lugar."