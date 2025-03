Estados Unidos pide a mexicanos borrar apps como Temu y Shein, ¿afectará si pides una visa?

La embajada de Estados Unidos realiza una campaña para que los mexicanos y habitantes de América Latina borren aplicaciones como Temu, Shein o AliExprés, en consonancia con el incremento de aranceles a productos de origen chino. Desde su toma de posesión en enero, Donald Trump impuso aranceles del 20% a todas las importaciones chinas, pues asegura que hay una incapacidad de ese país para frenar la salida de precursores de fentanilo.

El próximo 2 de abril Trump revelará sus aranceles "recíprocos" diseñados para hacer frente a los desequilibrios comerciales el 2 de abril, lo que podría afectar a los productos chinos con tarifas adicionales. La embajada de EU en México compartió un mensaje de Andrés Díaz Bedolla, fundador de Yumari y exalumno del programa YLAI del Departamento de Estado de EU, en donde pide a los mexicanos borrar aplicaciones como Shein, Temu o AliEXprés.

“Si en tu teléfono tienes aplicaciones de productos de bajo costo, es momento de borrarlas. No solamente porque tienen in Class Action Suit en EU, tienen una demanda por la cantidad de datos que roban de tu celular, pero simplemente por que cada vez que compras en una plataforma que está dispuesta a perder 30 dólares por cada transacción en América Latina solamente con el objetivo de disrumpir y matar por complete a las industrias locales que podrían competir contra ellos. Eso es algo que no deberíamos de estar haciendo si al final lo que queremos es crecimiento económico y desarrollo para nuestro país”, dice el mensaje promovido por la embajada.