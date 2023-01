San Valentín: 5 diseños de uñas minimalistas con corazones ideales para una cena

Los últimos días de enero ya pusieron a todo el mundo en su etapa más romántica y es que San Valentín está más cerca que nunca con su pretexto para celebrar a al amistad y al amor en todas sus formas; aunque muchas personas piensan en pasar el 14 de febrero con la mejor compañía y regalos para demostrar los sentimientos que se tienen por otra persona, hay detalles que no se pueden descuidar. Especialmente si los festejos serán con una cena a la luz de las velas o en un restaurante, con la pareja más ideal o con el "crush imposible".

Entre los detalles que no pueden pasar por alto destaca el look de impacto con el que se flechará al ser amado o se volverá a enamorar a la pareja, pero la ropa no es la única que se debe robar todos los reflectores, ya que un delineado rosa y muy romántico acompañado por unas uñas decoradas e impecables también son aspectos básicos que no hay que descuidar. En lo que respecta a la manicura, San Valentín también nos da el pretexto perfecto para lucirlas de la forma más femenina y romántica con unos cuantos corazones.

También puedes incluir pedrería pequeña sin perder la elegancia. (Foto: IG @aimeestokesbeauty)

Así que si para el próximo 14 de febrero tus planes incluyen una cena romántica aquí puedes encontrar diseños de uñas decoradas con corazones en las que también destaca un estilo minimalista con el cual mantener una imagen clásica y elegante para cautivar a cualquiera y completar el resto del look. Por supuesto, la manicura siempre permite que las manos enteras luzcan arregladas y bonitas, algo que sin duda te ayudará a sumar puntos con tu crush.

Es por ello que te compartimos las ideas más originales e ideales para lucir en tendencia y a la moda en los próximos días eso sí, siempre presumiendo corazones de colores en tamaños pequeños para lograr ese estilo minimalista. La buena noticia es que así como se pueden presumir tonos nude como en el diseño anterior, también se puede jugar con los esmaltes más coloridos en tonos como:

Rosas de pasteles a neones

Blancos

Rojos

Negros

Dorados

Combina técnicas con aplicaciones sólidas. (Foto: IG @foto_manikur__)

Diseños como este son los más populares del momento. (Foto: IG @thehotblend)

Pues se trata de los colores más asociados con el día de San Valentín, en especial cuando se crean diseños en los que se combina el rosa con el rojo, ya sea con tonos sobre toda la superficie de las uñas o en apuestas más elegantes en las que la fiebre de los años 60 también se hace presente al sólo aplicar el color en forma de ondas, en las puntas o tratando de imitar la manicura francesa invertida que sigue causando furor en el mundo de la belleza.

Claro que también se pueden elegir otro tipo de estilos como las famosas uñas ombré que presumen un degradado que puede incluir colores como los antes mencionados, o bien, un estilo más elegante con nude y blanco para cautivar a cualquiera. Por otro lado, siempre se pueden recuperar los diseños de uñas más clásicos como la manicura francesa de punta blanca, pero acompañada de corazones e incluso volver a la fiebre de la década de 2010 en donde el dedo anular era el único el diferenciarse por un estampado o color distinto.

La clave está en conseguir diseños discretos para que después de agregar pequeños corazones la manicura siga luciendo minimalista y para ello no basta con saber elegir los colores, sino también las formas de las uñas que pueden ir desde las más cortas y de punta cuadrada, hasta largas y con forma de almendra para alargar los dedos y así estilizar la mano entera.

Pero diseños clásicos nunca pueden faltar. (Foto: IG @leannehaycock_)

Finalmente, un truco que sin duda te será de mucha ayuda para una cena en el próximo día de San Valentín es dejar que tus uñas le den el toque final al vestido o look que vayas a usar, pues si las prendas ya son muy llamativas, un diseño de manicura en blanco y nude te dará el estilo perfecto. En cambio, si se trata de un atuendo en el que el negro o tonos oscuros predominen, una manicura muy brillante con rojo y rosa no podrá faltar.

¿Cuál es tu favorito? (Foto: IG @aimeestokesbeauty)

