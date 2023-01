Las uñas minimalistas de Ángela Aguilar son perfectas para San Valentín

Las tendencias de uñas para este 2023 no dejan de sorprendernos y así como expertas confirmaron a El Heraldo Digital que los diseños de Barbie y tribales serán los grandes protagonistas del año, no se puede negar la influencia que tienen otras festividades dentro de la moda y la belleza, como es el caso de San Valentín. Y es que el también conocido "Día del Amor y la amistad" se ve hasta en el mínimo detalle y una manicura icónica no sale del radar.

Así lo demostró la guapa Ángela Aguilar al presumir su nueva manicura en el que todas las uñas se caracterizan por un estilo minimalista, pero a la vez colocan a los corazones como la gran sensación. Por si fuera poco, la cantante demostró que se trata de un diseño que se puede llevar sin importar la edad, siempre y cuando lo que se quiera denotar es elegancia, glamur y discreción. Es por ello que su apuesta merece verla a detalle y es que ella al igual que una larga lista de celebridades siempre dicta las mejores tendencias de moda y belleza.

Antes la famosa había presumido unas uñas nude. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Presume una manicura al estilo de Ángela Aguilar este San Valentín

Nosotros mejor que nadie sabemos que al pensar en las tendencias para esta festividad vienen a la mente colores como el rojo y el rosa, además de los diseños más románticos con los cuales los corazones, querubines e incluso las flores como señal de romanticismo y no hablar de las iniciales del enamorado son ideales para lucir en la manicura; sin embargo, apuestas como estas suelen ser muy llamativas y no del agrado de todo el mundo. Eso sin tomar en cuenta que hay personas que por su trabajo no pueden lucir diseños muy elaborados.

La buena noticia es que Ángela Aguilar tiene el diseño que muchas personas querrán llevar desde los últimos días del mes de enero y hasta el próximo 14 de febrero cuando todos los festejos con motivo de San Valentín se roben toda la atención y aunque se trata de un estilo muy discreto y elegante, resulta perfecto para una cena romántica con la pareja o una tarde de celebración con las amigas, además que complementará cualquier look en cuestión de segundos.

Para lograr un diseño como el que presumió este fin de semana "la princesa del regional mexicano" basta con lucir la técnica ombré de la que ya te hemos contado y que no dejará de causar sensación en todo el año. Por supuesto, también es magnífica para esta temporada y si bien es cierto que se puede lucir en cualquier color que haga referencia a San Valentín, la cantante apostó por un difuminado entre un esmalte nude semitransparente con uno blanco para las puntas.

¿Lucirías unas uñas como estas? (Foto: IG @angela_aguilar_)

Finalmente, para complementar esta imagen elegante en todas las uñas, la cantante agregó un corazón negro justo en el centro de la uña del dedo anular, la apuesta perfecta para presumir una manicura minimalista por lo sencilla que resulta, pero que aún así ayuda a acaparar miradas y salir de los colores más llamativos de la temporada. Uno de los trucos de Ángela Aguilar para no perder el estilo es apostar por las uñas largas de acrílico y con punta cuadrada que ayudan a estilizar las manos.

Con este diseño de uñas, Ángela Aguilar también nos demostró que siempre es posible presumir unas manos muy elegantes y discretas, pues aunque esta apuesta minimalista causó sensación en la red, en otras ocasiones ha sorprendido con diseños más elaborados como es el caso de sus glamurosas uñas con cristales para las pasadas fiestas decembrinas. ¿Te sumarías a esta tendencia de San Valentín?

