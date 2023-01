De Barbie a tribales: estas son las tendencias de uñas para el 2023

Las amantes de la manicura lo sabemos mejor que nadie, no hay nada como ir al salón de belleza a realizarnos una nueva aplicación de gelish, gel o acrílico para presumir unas manos muy arregladas (aún sí sólo se eligen tonos nude) y con ello elevar la elegancia de un look en cuestión de segundos. Pero como todo en el mundo de la belleza y la moda se rige por tendencias, los diseños de uñas no están exentos de ellas y para este 2023 la lista de novedades es muy amplia, explicó la manicurista Raquel Segura al Heraldo Digital.

Con más de 17 años de experiencia la experta enlistó las tendencias que reinarán este 2023 y, ¡que se pueden llevar en todos los estilos! Es así como el baby blue o las uñas magnéticas acaparan toda la atención. De acuerdo con Raquel Segura, un detalle que no puede pasar por alto es que así como se podrán lucir diseños tribales o de Barbie, también se aplicarán tonos uniformes.

Los diseños con ondas se mantendrán en el radar de tendencias. (Foto: IG @whim_for_nails)

"Las tendencias para este 2023... serían los colores tenues, los colores que son más pastel como por ejemplo los tonos turquesa, lila, rosa, magenta. Son los colores que dominarán la tendencia".

Lo anterior no resulta sorpresa e incluso Pantone lo dejó en claro los últimos días del 2022 cuando dio a conocer que el color de este 2023 sería el Viva Magenta que se relaciona con la energía y el vigor, además de promover la alegría y el optimismo, según explicaron al presentarlo. Mientras que en las bases para conseguir el tono se tomó inspiración de la familia de los rojos que también comenzarán a verse el próximo mes de febrero con pretexto del Día de San Valentín, cuando los diseños de uñas se llenan de corazones y elementos que hacen referencia al amor.

Por supuesto, los tonos magenta no serán los únicos del año, pues aunque la alegría y el optimismo se mantendrán presentes todo el año, los esmaltes en tonos pastel y colores claros seguirán dentro de las tendencias de manicura pues dan paz y ayudan a reducir los niveles de estrés o ansiedad.

Las uñas largas y en acrílico también serán las preferidas del año. (Foto: Pinterest)

Raquel Segura incluyó en la lista los cuatro tonos clásicos que incluso personajes como Coco Chanel enlistaron como los que nunca pasarán de moda, gracias a lo atemporales que resultan y lo fácil que es llevarlos en cualquier look y combinarlos con facilidad:

Oro

Plata

Negro, que implica mucha elegancia

Rojo, que da mucha fortaleza

Tonos nude

Los tonos pastel combinados con neón y un diseño tribal serán perfectos para la primavera. (Foto: Pinterest)

De Barbie a la influencia de los años 60; así serán los diseños de uñas de este 2023

Los colores no son los únicos que se llevan en las uñas, pues nunca están completas sin un diseño con el cual imponer moda desde uno minimalista hasta uno maximalista o con pedrería y cristales, como la apuesta más icónica que Ángela Aguilar presumió hace unas semanas. Sobre ello, Segura explica que hay tres estilos que se verán por todos lados.

Diseños inspirados en Barbie , por el próximo estreno de la película protagonizada por Margot Robbie

, por el próximo estreno de la película protagonizada por Margot Robbie Estilos influenciados por las tendencias de la década de 1960

Apuestas tribales con las cuales sumarse a la fiebre boho chic

De acuerdo con la experta, los logos no podrán faltar en esta tendencia. (Foto: Pinterest)

Y para lucir unas uñas icónicas todo el año, la manicurista compartió algunas ideas de diseños y combinaciones que se podrán llevar siguiendo tanto la apuesta de colores como los diseños:

Para el inicio del año se pueden lucir los tonos fríos como los azules, grises, blancos o nude. Mientras que para febrero, el mes del amor, diseños "más cargados" con corazones o logos y mezclas de colores como los rosas, rojos, blancos y con brillo. En la temporada primavera-verano 2023 los diseños tribales, con tonos pasteles y neón serán la sensación y las ondas de los años 60 "vienen otra vez de regreso, ya estaban en tendencia el año pasado, pero este se siguen las formas muy sesenteras". Y para fiebre de Barbie que se dará por el mes de julio, se pueden lucir diseños con "rosa neón combinado con los blancos, con los logos y con las uñas largas y de diferentes formas en acrílico".

