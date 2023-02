Los diseños de uñas que ya no serán tendencia esta primavera

El inicio de la primavera está más cerca que nunca, pero las tendencias de moda y belleza se adelantaron a la temporada desde hace semanas y es por ello que no sorprende ver que las manicuras que arrasarán en los próximos meses (incluidos los de Barbie y los tribales) ya se ven por todos lados. La "mala" noticia es que así como hay novedades para presumir unas manos preciosas, también hay diseños de uñas que ya no serán tendencia y que hay que evitar a toda costa.

Uno de los trucos indispensables para realmente lucir la manicura es no descuidar las tendencias de cada temporada, ya que esto ayudará a que las manos siempre tengan ese toque especial que las haga resaltar o complemente cualquier look. Por supuesto, no es lo único que hay que mencionar, ya que aunque siempre se pueden lucir los colores clásicos y que nunca pasarán de moda también es importante darle ese toque innovador con los mejores diseños de uñas. Así que si no sabes cuáles son los estilos que no se deben de llevar en primavera, el siguiente listado te será de mucha ayuda.

Las uñas minimalistas se quedan para la primavera. (Foto: IG @osa.nails)

¡Olvídalos!, esta es la lista completa de diseños de uñas fuera de moda

Aunque muchas personas tienen la idea de que hay tendencias que son atemporales, como es el caso de la manicura francesa, lo cierto es que hay que tener cautela al llevarlas, pues siempre están en un ir y venir dentro de las novedades. De hecho, este estilo es uno de los que ya no se deberá llevar ni para la primavera, ni para el resto del año; sin embargo, lucirla no es un "error" o un "pecado de la moda", el truco está en combinarla con otros estilos o colores de temporada.

La recomendación de todas las estilistas es dejar fuera del radar diseños de uñas como los siguientes, al menos por el momento, pues tarde o temprano terminarán por regresar a las tendencias y con ello ayudarnos a lucir a la moda. Mientras tanto son un rotundo no que puede ocasionar que las manos luzcan anticuadas.

Ondas de colores, ¡y menos en tonos neón!

Efecto tie dye

Indie Nails también se quedan fuera de la primavera y con ellas la idea de llevar diseños diferentes en cada uña

Uñas con glitter, ¡son ideales sólo para el invierno!

Las Indie Nails ya no serán tendencia. (Foto: IG @estheticsbyjayde)

Aunque el estilo de la década de 1960 y 1970 seguirá dentro del radar de novedades, tal y como reveló la manicurista Raquel Segura al Heraldo Digital, hay trucos para llevarlas y en especial cuando se habla del estilo que encabeza la lista de estas apuestas que no se deberán lucir en la primavera. Lo indispensable es elegir un sólo color y formar trazos delgados, pero siempre apostando por algo minimalista y discreto; de ahí que el extra decorado de las Indie Nails tampoco se llevará este año.

Es importante resaltar que aunque las apuestas de manicura que arrasarán esta primavera se inclinan hacia lo discreto y sencillo, no siempre deben de seguirse estos pasos. Pues si algo nos han dejado claro celebridades como Cazzu es que experimentar con el estilo siempre será un acierto y de ahí que surjan nuevos estilos como sus famosas uñas "futuristas" con las que impuso moda.

El tie dye no se llevará ni siquiera en tonos pasteles. (Foto: Pinterest)

¿Cuáles serán sus reemplazos?

Una de las ventajas de los mundos de la moda y la belleza es que así como hay apuestas que ya no serán tendencia, existen otras ideas y diseños que entran a nuestro radar de novedades. Esto ayuda a crear un balance y así siempre encontrar las apuestas perfectas para que la manicura se robe todas las miradas y en el caso de esta primavera los estilos son muy variados e incluso recuperan los favoritos de muchas como es el caso de:

Las uñas con diseños minimalistas

Efecto milky, también conocidas como lechosas para llevar los blancos de la forma más elegante

Uñas rosas en todos sus tonos y serán las favoritas para continuar con el Barbiecore antes del estreno de la película de Barbie

Uñas bicolor

Efecto ombré para lucir degradados perfectos

Luce los degradados más elegantes. (Foto: Pinterest)

Combina la tendencia de Barbie con el diseño de estrellas. (Foto: Pinterest)

¡La pedrería se queda!, junto con todas las decoraciones que te ayuden a conseguir un efecto en 3D

Uñas con estrellas, Dua Lipa es una defensora de este estilo y para lograrlo sólo hay que aplicar una base de color y una estrella de gran tamaño justo en el centro

Aura nails, esta tendencia arrasará en la primavera y prueba de ello es que las famosas ya la lucen, aunque otra alternativa son las uñas frame para darles un contorno de color a las uñas

¿Cuáles son tus favoritas? (Foto: IG @agalorynowicz)

