Cazzu: 3 diseños de uñas futuristas con las que impuso moda

Los diseños de uñas futuristas están causando furor en redes sociales y hay muchas razones para hablar de ellos que no solo incluyen aspectos básicos de la corriente como es ese lado irracional y creativo en donde lo metálico, el extra de color y los destellos brillantes logran estilos únicos que no cualquiera está dispuesto a usar; sin embargo, la fiebre por lucir este estilo ha aumentado significativamente tras ver a una larga lista de celebridades lucirlo. Entre ellas destaca el nombre de Cazzu, la rapera argentina de la que nadie puede dejar de hablar.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se ha convertido en todo un fenómeno dentro de la industria musical hasta conquistar cada escenario y si bien su nombre suele estar relacionado con polémicas y una "mala fama" a la que ha sabido enfrentarse, lo cierto es que sigue siendo una de las favoritas y no sólo dentro del mundo del entretenimiento, sino también de la belleza y la moda. Tan sólo hace unos días pedía en Instagram que no le robaran su nuevo look, como una clara referencia a la relevancia que tiene actualmente y que incluye la ropa, el maquillaje, los peinados y por supuesto los diseños de uñas.

Incluso al lucir un color como el blanco mantiene su amor por lo futurista. (Foto: IG @cazzu)

En más de una ocasión la rapera argentina ha sorprendido a sus fans con las uñas acrílicas más dramáticas, innovadoras y con ese toque de rebeldía que tanto buscan miles de personas y si algo ha dejado en claro es que las apuestas futuristas son su favoritas y las ideales para complementar todo tipo de looks, además que se conviertan en las grandes protagonistas. Aunque hay algo que destacar y es que a pesar de sumarse a la también conocida como "moda galáctica", luce las tendencias de cada temporada y es por ello que hoy recordamos sus mejores manicuras.

Uñas largas y con pedrería

Algo que hay que saber sobre este estilo es que luce más en uñas largas, desde aquellas de tamaños como el 3 o 4 hasta las versiones XXL, dos apuestas que la propia cantante ha lucido en diversas ocasiones. Pero más allá del tamaño se deben de recuperar aspectos como lo asimétrico, movimientos y diseños llenos de color, incluso si en la base de las uñas se presume un negro y es que una forma de complementarlo es con la pedrería más glamurosa para darle mucho volumen al diseño.

De acuerdo con Cazzu, una forma perfecta de lograr lo anterior es con unas uñas con punta cuadrada, una base negra y muy brillante y combinarla con el llamativo del color rojo ya sea aplicado sobre la uña o en la pedrería acompañada de pequeños diamantes y piedras asimétricas.

Los anillos complementan el estilo. (Foto: IG @cazzu)

Uñas ombré

Tal y como adelantábamos, las uñas futuristas de Cazzu no se desprenden de otras tendencias de cada temporada y así como los diseños más elaborados pueden lograr esta estética, apuestas más discretas también ayudan a dar el resultado perfecto. El mejor ejemplo es esta versión de uñas XXL en colores metálicos que representan a la perfección la moda del futuro y que nos traen a la mente lo galáctico que se busca conseguir.

Para ello, no solo hay que aplicar un tono uniforme, sino un degradado de tonalidades gracias al efecto ombré con el cual presumir una manicura icónica, brillante y que complemente cualquier look, tal y como demostró la intérprete al apostar por un top de pedrería en color negro.

Cada uña puede tener tonalidades diferentes. (Foto: IG @cazzu)

Uñas stiletto y mucho brillo

Uno de los diseños de uñas con los que la famosa de 29 años demostró que la manicura futurista también está llena de colores vivos y muy llamativos es esta en la que, a diferencia de los otros diseños, cada uña tiene sus propios detalles llamativos que van desde una punta francesa hasta una superficie repleta de pedrería. Algunos detalles imperdibles con los que Cazzu cautivó son:

Uñas de fuego en color negro y rojo

Colores metálicos con efecto en 3D

Efecto glam con diamantes

Manicura francesa en rosa neón y blanco

Glitter

¿Cuáles son tus favoritas? (Foto: IG @cazzu)

