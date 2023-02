Cazzu tiene las uñas "futuristas" que serán tendencia este 2023

Las tendencias en uñas para este 2023 están dando mucho de qué hablar por lo variadas que son y es que mientras se puede llevar el rosa más llamativo para el estilo de Barbie, también se puede recuperar lo tribal, tal y como detalló una experta a El Heraldo Digital; sin embargo, la moda dentro del mundo de la manicura es infinita y las ideas para presumir diseños únicos llueven por todos lados. Una de las mayores fuentes de inspiración son las famosas, quienes siempre lucen unas manos arregladas y en esta ocasión fue Cazzu quien llegó con una sorprendente lección de belleza.

Y es que fiel a su estilo en el que los looks más innovadores siempre se vuelven la sensación, Cazzu presumió su nuevo diseño de uñas futuristas con el que demostró que se trata de una de las tendencias más icónicas de este 2023. ¿La razón?, que la manicura recupera algunos otros modelos, técnicas y efectos que han acaparado la atención incluso desde los últimos meses de 2022 y la mejor parte es que una idea como esta la pueden lucir todas las mujeres gracias a lo versátil que resulta.

Cazzu siempre luce los diseños de uñas más icónicos. (Foto: IG @cazzu)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa cantante compartió una sesión de fotos en la que dejó ver muchas tendencias como una melena XX o un controversial atuendo de cuero y jumpsuit de red con loas que presumió su figura, pero también dedicó una imagen en particular a sus uñas futuristas que se pueden lograr desde casa. Es por ello que en esta ocasión te compartimos todos los detalles de la apuesta que dominará el 2023 y que se puede lucir sin importar la edad o el estilo, además que complementará cualquier look, incluyendo aquellos en negro que no dejan de causar furor.

Para conseguir un estilo futurista basta con recurrir a las tendencias del momento: unas uñas midi y en stiletto, metálicas y con pedrería para ese efecto en 3D; todo esto en combinación logra el contraste perfecto para que el diseño se convierta en el centro de atención y además se pueda lucir a la moda. Como adelantábamos, un estilo como este se puede recrear desde casa gracias a que sólo hay que seguir cuatro sencillos pasos:

Prepara tus uñas dándoles forma con una lima. Aplica una capa de esmalte metálico, idealmente en un tono plateado con el que se conseguirá el mismo estilo que presumió Cazzu. Con un poco de pegamento especial para uñas comienza a pegar la pedrería justo en el centro de las uñas; algo que no puede pasar por alto es que para lograr el contraste Cazzu eligió el color verde esmeralda como el ideal, además de una forma de corazón con motivo de San Valentín. Finalmente, aplica una capa de barniz para darle brillo a las uñas.

¿Y tú, llevarías un diseño como este? (Foto: IG @cazzu)

Este diseño de uñas futuristas es perfecto para quienes buscan un estilo único, original y con el cuál llevar otras tendencias de la temporada sin las ideas más clásicas; no olvides que los esmaltes metálicos, al igual que los magnéticos serán tendencia todo este 2023, de ahí que no sorprenda ver ideas como la manicura francesa cromada en la que se recupera un tono como el que presumió Cazzu. ¿Las usarías?

