Eiza González: 3 looks en bikini con los que paralizó la red

Si hay una mexicana que destaca por ser nuestra fashion icon esa es Eiza González y no sólo por lucir los vestidos más glamurosos y de firmas exclusivas para sus alfombras rojas o estrenos de películas, sino también en sus días de descanso con los estilos más casuales con los que ha confirmado que un pantalón ajustado y un top logran el outfit perfecto. Por otro lado, cada que sale de vacaciones a la playa, impone moda como nadie más con sus looks en bikini que, sin duda, serán una gran inspiración para la temporada primavera-verano 2023.

Y es que en más de una ocasión la guapa actriz ha presumido su figura esbelta y torneada con todo tipo de trajes de baño tanto completos y con escotes en la espalda, como con los microbikinis más icónicos para sumarse a la fiebre de esta tendencia que ya han lucido Loreto Peralta, Nadia Ferreira o el clan Kardashian-Jenner. Claro que Eiza González le ha dado su toque personal a cada atuendo, como es el caso de elegir el color negro como el más cautivador y elegante para disfrutar de la playa.

La actriz derrocha estilo con sus bañadores. (Foto: IG @eizagonzalez)

Tal y como te hemos contado en otras ocasiones, el negro es un color que nunca pasará de moda y que se puede lucir con bañadores para resaltar el bronceado, pero además es perfecto para combinar con todo tipo de prendas como los kimonos, faldas con transparencias o sombreros de palma. Asimismo, se trata de un tono magnífico para mostrar un poco de la persona no sólo por denotar elegancia, sino también porque deja ver misterio, sencillez, fuerza e incluso seriedad. Es por ello que la también cantante ha paralizado la red con sus apuestas en bañador de las que te contamos todos los detalles.

Microbikinis de rayas

El primero de los looks en bikini de Eiza González que será tendencia este 2023 es este en el que destaca un efecto de rayas verticales, para un efecto en 3D a las prendas. Por otro lado, el corte clásico de un top permite presumir un escote en "V"; mientras que la parte inferior destaca por un tiro bajo que mantiene el mismo estilo, pero que en las cintas que permiten sujetarlo llama la atención un resorte con letras blancas para un estilo más casual y juvenil.

De acuerdo con la cátedra de moda de la mexicana que triunfa en Hollywood, un look como este no está completo si no se agregan accesorios como un sombrero de palma que le da el toque de color a la imagen entera. Asimismo, collares plateados son perfectos para darle brillo al atuendo.

Así puedes derrochar estilo esta primavera. (Foto: IG @eizagonzalez)

Bikinis y faldas con transparencias

Y como sabemos que un viaje a la playa no siempre implica llevar el bikini al descubierto, la actriz de "Ambulance" también tiene un truco perfecto para lucir la figura de forma discreta y muy chic. Para ello basta con lucir un bañador de dos piezas manteniendo la fiebre por el negro; mientras que por encima una falda larga, blanca y con transparencias ayuda a mantener una imagen más juvenil y perfecta tanto para ir a un restaurante, como para caminar por la orilla del mar.

El top del bañador es perfecto para completar el look. (Foto: IG @eizagonzalez)

Microbikinis bicolor

Tal y como te adelantábamos, los microbikinis son la tendencia del momento y así como los diseños metalizados son la sensación del momento, Eiza González ha dejado ver que aquellos bicolor también son perfectos para derrochar estilo y presumir la figura. En esta última lección de moda destaca un top gris con unas bragas extra pequeñas en color negro para mantener ese contraste discreto y elegante de tonalidades.

¿Cuál es tu look preferido? (Foto: IG @eizagonzalez)

SIGUE LEYENDO

FOTOS: Melanie Pavola se suma a la tendencia de los microbikinis piel

Ximena Navarrete tiene el traje de baño ideal para presumir su embarazo

Mar de Regil paraliza la red con vestido lencero de animal print

Hailey Bieber impone las "Bubblegum pink nails" como la tendencia del 2023