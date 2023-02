Grettell Valdez se suma a la tendencia de los bikinis neón estampados

Las redes sociales ya se adelantaron a la primavera gracias a los looks de las famosas que durante sus escapadas a la playa han presumido los bikinis más icónicos de la temporada en la que lo favorito es lo colorido, tal y como demostró recientemente Danna Paola al lucirse con un diseño amarillo, o bien, con otros rostros como el de Grettell Valdez que ha impuesto las tonalidades neón como las preferidas del momento. ¿El resultado?, la apuesta perfecta para robarse todas las miradas y además resaltar un bronceado de infarto.

Basta con voltear a ver el bikini neón en color verde con el que Grettell Valdez paralizó a todos desde Acapulco, Guerrero, donde se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones que además tienen el pretexto perfecto para olvidarse de los días más fríos del invierno. Para la ocasión, la guapa actriz derrochó estilo como nunca la presumir su figura en un coqueto diseño con el que causó furor en redes sociales.

Por si fuera poco, también aprovechó para dar una cátedra de moda que todo el mundo debería de seguir en su próximo viaje a la playa y es que más allá de presumir un bañador de dos piezas y con un diseño ideal para sumarse a la tendencia de los estampados primaverales, también dio muestra de cómo lucir los complementos perfectos que seguirán en el radar de novedades. En resumen, todo lo anterior resulta magnífico para el look magnífico para mujeres de más de 40 años, pero que mantienen encendida la chispa de la juventud.

Así impuso moda la sus 46 años. (Foto: IG @grettellv)

Grettell Valdez da muestra de cómo lucir bikinis neón desde la playa

Desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz de "Lo que la vida me robó" compartió una sesión de fotos para presumir cómo ella al igual que muchas otras famosas se sumó a la tendencia de los bikinis neón y con los que demostró que no siempre hay que recurrir a los cortes extra pequeños para robarse todas las miradas y presumir la figura. Para la ocasión eligió un traje de baño de dos piezas en un verde intenso y con estampado geométrico con el que también se mezclan colores como el blanco y el negro.

En cuanto al diseño destaca un coqueto top de tirantes delgados y una fina unión entre las copas; mientras que para la parte inferior un tiro alto y de corte clásico resultan la dupla perfecta para resaltar la figura. Pues en sus poses sentada y al timón del yate dejó ver su figura de impacto en la que un vientre plano y abdomen increíblemente marcado se convierten en los grandes protagonistas.

Por supuesto, no es lo único a resaltar, ya que uno de los aspectos más relevantes de esta tendencia de bikinis neón es que sin importar del color que se trate, la intensidad y brillo del diseño ayuda a conseguir la imagen perfecta al instante, esto gracias a que esta viveza ayuda a resaltar un bronceado increíble como el que sólo se logra en los destinos turísticos de playa.

Este color es perfecto para resaltar el bronceado. (Foto: IG @grettellv)

Pero fiel a su estilo, Grettell Valdez también dejó en claro que lucir un bikini como este no es suficiente para imponer moda, pues incluso si se trata del look con el que se pasarán horas bajo el solo o nadando, resultan muy necesarios los accesorios y en esta ocasión no sólo los llevó con joyería como collares y pulseras, sino también con un gorro pescador. Cabe resaltar que esta prenda -que desde el pasado verano está en tendencia- no se luce de cualquier forma, sino manteniendo el color verde neón y el estampado del bañador.

Luego de compartir estas icónicas fotos en la red, los fans de la actriz la llenaron de halagos por su acertado outfit playero con el que acaparó todas las miradas de Acapulco. "Hermosa", "amo", "bonita", "me encantas" y "te ves muy linda" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

¿Y tú, lucirías un bikini como este? (Foto: IG @grettellv)

SIGUE LEYENDO

¿Qué se hizo Madonna en el rostro? La verdad de su impactante antes y después

Nadia Ferreira y el corsé de lentejuelas con el que conquistó a Marc Anthony

Ángela Aguilar presume cinturita con colorido jumpsuit, ideal para la primavera

María León: 3 vestidos con los que se volvió tendencia en Instagram