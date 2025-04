5 fotos de Liam Gallagher, vocalista de Oasis, en los 90 para inspirarte a tener un estilo cómodo y desenfadado

La década de los 90 fue testigo de uno de los movimientos musicales más emblemáticos de la historia reciente: el britpop. En sus filas, sobresalió una banda que, a pesar de sus polémicas internas, se ganó un lugar eterno en el corazón de las y los fans, así como en la historia del rock: Oasis. Y si hablamos de Oasis, hay un nombre que inevitablemente se asocia con su imagen icónica y se trata del amado y odiado Liam Gallagher.

Con su inconfundible actitud y estilo desenfadado, Liam no solo marcó una diferencia en la música, sino también en el mundo de la moda, pues su forma de vestir, que en su mayoría reflejaba la actitud irreverente de la banda, sigue siendo una fuente de inspiración tanto alrededor de todo el mundo.

Por su parte, el britpop fue mucho más que un movimiento musical; fue una revolución cultural que marcó la década de los 90 en el Reino Unido, influyendo en la moda, la actitud y la identidad nacional de toda una generación. Nacido a mediados de la década, en el auge de la música alternativa y el “grunge” en los Estados Unidos, el britpop ofreció una respuesta sonora y estilística a la escena estadounidense. De hecho, fue una especie de reintroducción del pop británico en su forma más pura y experimental, pero con una actitud completamente moderna y desafiante.

5 pasos para lograr una estética britpop al estilo de Liam Gallagher

El britpop no solo dejó su marca en la música, sino también en la moda. La imagen del britpop, con sus camisas de cuadros, chamarras de cuero, pantalones ajustados y botas, se convirtió en un referente cultural ya que la estética era, al igual que la música, accesible y "sin esfuerzo", pero impregnada de una actitud de confianza casi egoísta. Por ello, en esta nota haremos un recorrido a través de 5 momentos fotográficos de Liam Gallagher durante los años 90, y cómo esos estilos todavía son una referencia para quienes buscan un look cómodo, rebelde y absolutamente desenfadado.

Con estos 5 looks inspirados en Liam Gallagher, tienes todo lo que necesitas para abrazar un estilo que combina lo mejor de la comodidad, la rebeldía y la nostalgia.

Fotografía: Instagram/@liamgallagher

Liam Gallagher y la bomber: un ícono del estilo británico

A principios de los 90, mientras Oasis ascendía con "Definitely Maybe", Liam ya se había consolidado como un referente estilístico. Las primeras imágenes de él, con su actitud de estrella de rock y un semblante desafiante, lo mostraban con un look que rápidamente se convertiría en parte de su firma personal: la chamarra bomber.

Con los colores metálicos, el cuero y los detalles en verde oliva o negro, la chamarra bomber encarnó esa vibra rebelde y trabajadora propia de los años 90. En una de las fotos más emblemáticas de esa época, Liam aparece con su bomber de cuero negro, una camiseta básica debajo, y un par de pantalones con corte recto, lo que hace que su estilo se vea cómodo y desinteresado.

Para adaptar este look en el 2025, busca una chaqueta bomber en cuero o nylon, combínala con una camiseta básica blanca y unos pantalones de mezclilla rectos.

Fotografía: Instagram/@liamgallagher

La parka verde militar más icónica de Liam Gallagher

Esta chamarra de inspiración militar no solo era una prenda funcional para el clima británico, sino también un símbolo de la anti-moda que Oasis promovía. Mientras otras bandas se enfocaban en looks más pulidos o glamorosos, Oasis se mantenía fiel a un estilo más terrenal y genuino.

Para el 2025, la parka verde militar se convierte en un esencial de la moda urbana y para lograr este estilo, es importante escoger una parka que no sea demasiado voluminosa ni pesada. Busca una prenda que se adapte bien al cuerpo, pero que tenga ese toque de "impermeabilidad" y resistencia que evoca la estética del britpop; puedes combinarla con un suéter grueso o una sudadera gris, unos pantalones de mezclilla y unas botas de combate. El look final debe ser relajado, pero con una base sólida en la que la funcionalidad sea el punto central.

Fotografía: Instagram/@liamgallagher

Camisas de cuadros: la prenda esencial del estilo de Liam Gallagher

Si hay una prenda que se asocia directamente con la estética del britpop y con la imagen de Liam Gallagher en los años 90, esa es, sin lugar a dudas, la camisa de cuadros. La camisa de cuadros se convirtió en un elemento clave del guardarropa de la banda, y en particular de Liam, quien la adoptó como un uniforme de su estilo característico: cómodo, relajado y con una carga visual que denotaba su actitud rebelde y desafiante.

Opta por camisas de corte relajado, preferiblemente oversized, que caigan naturalmente sobre el cuerpo sin ajustarse demasiado. Los cuadros en tonos clásicos como verde, rojo y negro, o versiones más suaves y deslavadas, evocan ese aire de "camisa de segunda mano" que caracterizaba su estilo; combina la camisa con piezas más estructuradas, como pantalones chinos entallados o una chamarra de mezclilla, creando un contraste entre lo casual y lo refinado. Esta prenda, que evoca el espíritu del grunge de los 90, pero con una visión mucho más británica, se mantuvo presente en gran parte de la carrera de Oasis y definió aún más su identidad estilística.

Fotografía: Instagram/@liamgallagher

El toque británico del suéter de cuello alto

Aunque generalmente se asociaba con un look más formal, el suéter de cuello alto encarnaba esa mezcla entre lo sofisticado y lo rebelde. Para replicar el look de Liam, elige un suéter de lana o de mezcla de algodón en tonos grises, marrones o negros y asegúrate de que el cuello alto no sea demasiado apretado para mantener la sensación de libertad que el britpop promovía. Puedes combinarlo con jeans oscuros o incluso pantalones anchos y tenis deportivos de los 90 para mantener ese toque desenfadado.

Combat boots, un imprescindible del look de Liam Gallagher

Para concluir este repaso visual sobre el estilo de Liam Gallagher en los 90, no podemos dejar de mencionar las icónicas botas Dr. Martens, que se convirtieron en sinónimo de rebeldía y de actitud, y Liam, como no podía ser de otra manera, fue uno de los mayores exponentes de esta tendencia.