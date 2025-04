Las balerinas de ballet regresaron para esta primavera y estas son cinco maneras de usarlas

Los días de primavera llegaron desde el pasado 20 de marzo y la industria de la moda la celebra con looks acordes al street style. Entre las diferentes propuestas que arrasan este 2025, la tendencia girly se roba las miradas porque oscila entre los estilos tierno y romántico, como sucedió en 2024 con la tendencia coquette.

Un básico de la tendencia girly, de acuerdo con amantes de la moda, son las balerinas de ballet que estuvieron en auge en los años 2000. Esto quiere decir que la nostalgia sigue siendo parte de las apuestas de moda, ya que las nuevas generaciones las están trayendo de regreso.

Como el nombre lo anticipa, las balerinas de ballet están inspiradas en la danza clásica que siempre ha sido motivo de inspiración. En los años 2000, esta disciplina fue punto central en la moda, ya que firmas como Chanel se guiaron (y se siguen guiando) por su estética.

De hecho, el ballet clásico también fue punto clave en el cine y la televisión y dos proyectos que son prueba de esto son la película estadounidense “Camino a la fama” (2000) y la serie australiana “Dance Academy” (2010-2013). Otra cinta elogiada fue “El cisne negro” (2010) que protagonizó la actriz israelí Natalie Portman, quien por su rol obtuvo en 2011 el premio Oscar en la categoría Mejor actriz.

Cómo usar balerinas de ballet en los looks de primavera

La tendencia girly tiene como insignia el color rosa, color clave en el mundo del ballet. Es por ello que lo ideal es elegir balerinas de ballet en este color que es parte de los básicos, sobre todo durante la primavera. Su presencia está en todos lados, de modo que es un color fácil de combinar, como sucede con los colores neutros.

Para tener un punto de partida, a continuación, te compartimos cinco maneras de usar este calzado durante esta primavera:

Look con mezclilla

Sí, las balerinas de ballet son perfectas para lucir con atuendos que incluyen prendas e incluso accesorios de mezclilla. Esto genera un contraste en estilos, sumándole elegancia a los outfits casuales, pero sin perder la esencia moderna.

Look monocromático (preferentemente blanco)

No hay mejor complemento para el color rosado que el color blanco y por eso una apuesta que no puede faltar para esta primavera es esta: total look blanco, pero dándole un pop de color con las balerinas de ballet.

Look con minifaldas

Al ser zapatillas de piso, las balerinas de ballet son acordes a las prendas mini, como las minifaldas y los minivestidos; de estas dos opciones, la primera (minifalda) es un básico de la primavera que sí o sí tiene que ser aparte de los atuendos del street style. Las balerinas de ballet regresaron este 2025 como parte de la tendencia girly. Fotos: Pinterest @Anakristine_ / @damandarian / @sheerluxe.

Look con prendas oversize

La versatilidad de los zapatos (sin importar su estilo) permite que se usen con diversos looks y tendencias, y la oversize no es la excepción. Al igual que la tendencia girly y las balerinas de ballet, estas prendas de gran tamaño estuvieron en auge en los años 2000 y este 2025 son de los principales básicos.

Look con vestidos largos

Y como el romance va de la mano con las balerinas de ballet, una prenda que es infalible para esta primavera son los vestidos largos. Esta combinación permitirá tener atuendos que incluso son perfectos para las salidas formales y las citas.