Kylie Jenner se suma a la tendencia de los microbikinis metálicos

Todavía faltan unas cantas semanas antes que inicie oficialmente la temporada primavera-verano 2023; sin embargo, muchas celebridades ya la adelantaron para olvidarse del frío y así poder disfrutar de unas vacaciones en los destinos más cálidos y en los que el acceso a la alberca o a la playa no falten. La buena noticia de todo esto es que de esta forma nos ayudan a conocer cuáles serán las tendencias que nadie se puede perder entre las que destacan los microbikinis para presumir una figura llena de curvas y si hay alguien que ha sorprendido como nunca al llevarlos es Kylie Jenner.

Y es que la magnate del maquillaje lleva semanas conquistando el mundo de la moda con los looks playeros más cautivadores en los que las reveladoras minifaldas no pueden faltar y por si fuera poco, también ha sorprendido con cátedras de estilo para demostrar que los microbikinis son lo de hoy. Además de ello, Kylie Jenner también nos ha dejado en claro que hay mucho que saber para lucirlos y acaparar miradas y los diseños son muy importantes, especialmente aquellos metálicos.

Así se mostró ante sus fans. (Foto: IG @kyliejenner)

Luego de varios looks en los que colores como el negro, rosa, azul o verde neón se convirtieron en los preferidos de la menor del clan Kardashian-Jenner dejó en claro que los metálicos (sin importar el tono) serán la mejor opción para imponer moda durante las vacaciones. Prueba de ello es su nueva sesión de fotos en redes sociales, donde dejó ver su belleza y sensualidad como nunca antes y su figura con un coqueto bañador de dos piezas.

Kylie Jenner paraliza la red con tremendo microbikini

A través de su cuenta oficial de Instagram, sorprendió a sus millones de fans con un traje de baño ideal para resaltar la figura y salir de los estilos clásicos o más populares, lo que convierte a este look en el ideal para imponer moda durante la temporada primavera-verano. Es por ello que a continuación te contamos todo lo que hay que saber sobre esta tendencia con la que la empresaria paralizó la red.

Tras sumarse a la tendencia de los microbikinis, la también madre de dos dejó en claro que no puede faltar un top invertido, es decir, que las copas logran ese efecto al revés que le da un toque novedoso a la imagen y además ayudan a conseguir un escote pronunciado y cruzado justo en medio del torso; mientras que las cintas delgadas detrás de la espalda y cuello resultan magníficas para no afectar un bronceado perfecto.

Desde la alberca, así presumió su belleza. (Foto: IG @kyliejenner)

Algo que no pasó desadvertido para sus millones de fanáticos es que con un diseño como este se pueden presumir cada una de las curvas del cuerpo, además que al sumarse a las tendencias de los diseños ultra pequeños también es posible dejar a la vista un abdomen de acero y vientre plano para así demostrar los resultados del gym. Pues hay que recordar que tanto Kylie como el resto de sus hermanas son amantes del ejercicio.

Por otro lado y a diferencia de otras ocasiones, Kylie Jenner no presumió el look completo; sin embargo, por las poses que realizó frente a la cámara no sería sorpresa encontrar que en la parte inferior destaque un tiro bajo, aunque las cintas a los laterales sí se hacen presentes. Cabe resaltar que con este look la hermana de Kim Kardashian se sumó a la tendencia de los bañadores metálicos con un diseño en color lila que le da un toque muy femenino y además se mantiene dentro de los tonos perfectos para la primavera. ¿Le robarías el look a la modelo?

Kylie Jenner no deja de sorprender con sus cátedras de moda. (Foto: IG @kyliejenner)

