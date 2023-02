Tangas: este es el grave riesgo a tu salud si las usas todos los días

Las tangas están de moda y no se trata de ningún secreto, pues celebridades como Dua Lipa, Karol G o Kylie Jenner han comenzado a presumir sus más reveladores looks con esta prenda como protagonista que acompaña a la perfección los pantalones holgados o minifaldas con tiros a la cadera y que permiten que esta pieza quede a la vista de la forma más sensual y moderna. Si bien es cierto que esta fiebre ha comenzado a popularizarse fuertemente y muchas no quieren dejarla pasar, lo cierto es que usarlas todos los días viene acompañado de un potencial riesgo para la salud.

Una de las principales razones es porque se trata de una zona muy delicada y de ahí la constante recomendación que se elija la ropa interior con los materiales adecuados e ideales para permitir la transpiración y sobre todo que no se acumule la humedad. Por si fuera poco, los tamaños tan delgados del famoso hilo que caracteriza a las tangas también puede ocasionar que las bacterias propias del cuerpo se trasladen de una región a otra y al tratarse de la zona íntima las complicaciones son aún más riesgosas.

Se trata de la tendencia favorita del momento. (Foto: IG @kyliejenner)

Las tangas podrían causar infecciones y esta es la razón

En TikTok se ha hecho viral el video de la médica e influencer Alondra Mendizábal, quien detalló todo lo que hay que saber sobre esta moda tan popular entre las mujeres jóvenes y aunque explicó que su uso no está prohibido del todo, hay que saber en qué momentos usarlas pues existe un riesgo en la salud al llevarlas todos los días.

"(Las tangas) te pueden causar una infección vaginal; la razón es por el contacto tan directo que tienen con la línea interglutea y el ano", precisó.

Lo anterior por el roce constante que tiene la prenda con dichas zonas del cuerpo y la principal preocupación de ello, al menos dentro del gremio médico, es que en esta área la presencia de "microorganismos, bacterias y parásitos" es muy frecuente y de importancia. De acuerdo con la experta, el contacto directo de las tangas puede ocasionar y facilitar que todo lo anterior no sólo afecte esta región en la que habitan, sino también extenderlos a la famosa zona V hasta ocasionar complicaciones de salud.

Cuida tu zona íntima evitando usar tangas todos los días. (Foto: Pexels)

"Se trasladan hacia el orificio uretral y hacia la vagina causando infecciones recurrentes; no solo vaginales, sino también de vías urinarias. Por eso este tipo de ropa no se debe de utilizar ni todos los días, ni todo el día", concluyó sobre el tema.

Pero más allá de usarlas o no con frecuencia también se deben de tomar en cuenta otros aspectos básicos y fundamentales, ya que una buena higiene es fundamental para prevenir las infecciones vaginales. Asimismo, no se debe de olvidar que existen muchos factores que las detonen, y van desde el punto anterior, hasta encuentros sexuales u otras afecciones como la diabetes, en especial cuando se habla de aquellas en vías urinarias.

Por otro lado, al llevarlas también se debe de prestar atención a los materiales con las que fue diseñada y es que tal y como advierten los expertos, en algodón es la clave para evitar problemas de salud o al menos reducir el riesgo. Finalmente, no olvides que si decides usarlas y comienzas a notar cambios en tu cuerpo, lo ideal es consultar a tu médico de confianza para determinar si se trata de una reacción a causa de la prenda o de otros factores.

