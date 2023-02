Lencería: 3 tendencias que te harán empoderarte este San Valentín

¡San Valentín está a la vuelta de la esquina!, y tras un enero "eterno" el mes del amor llegó para llenar de ilusión a millones de personas que desean con ansias pasar esta fecha tan importante en compañía de su crush, pareja o matrimonio. Y tal y como lo dicta la tradición, los regalos no son lo único en lo que hay que pensar, pues los looks y en especial aquellos de lencería son los grandes protagonistas de la festividad.

Pues no hay nada más romántico que pasar un momento de intimidad con el ser amado y disfrutar de otros placeres, de ahí que en esta temporada los juguetes sexuales y la lencería, así como los disfraces más sensuales, acaparen la atención de todo el mundo. Es por ello que en esta ocasión te compartimos algunas de las tendencias que debes de seguir este 14 de febrero, pues incluso en esta parte de la moda hay "reglas" para lucir perfecta y empoderarte como es el caso de:

Las transparencias

El encaje

Colores sensuales como el negro y el rojo

Las prendas de encaje no pueden faltar este mes del amor. (Foto: Pexels)

Así que si tú al igual que muchas otras personas ya estás en búsqueda de la lencería que te acompañará en un traje sastre para un look elegante y con una cena previa, o bien, con el conjunto entero que lucirás debajo del vestido más cautivador, no dejes de leer porque estas tendencias te serán de mucha ayuda. No olvides que no tienes que conseguir looks idénticos, sino basarte en lo que está de moda este año y usarlo de la forma más romántica este San Valentín.

Lencería de encaje roja

El rojo es el color clásico de la temporada (y de la lencería en general), pues además de recordarnos al amor, también despierta la pasión y el deseo, es por ello que encabeza esta lista de tendencias, pero si algo hemos de advertir es que para darle un toque aún más cautivador se puede lucir con terciopelo y transparencias, dos de las apuestas preferidas para lucir sexy en San Valentín.

Además, un diseño como el siguiente es perfecto para derrochar estilo con las tendencias del momento como son los ligueros que además ayudan a definir una minicintura; los escotes cut out en la cadera para un toque aún más sensual en las bragas e incluso imitaciones de chokers unidos al resto del conjunto.

El rojo y el terciopelo son la mejor combinación. (Foto: Moon Mua)

Pezoneras de corazones

En otras ocasiones ya te hemos contado cómo las pezoneras de corazón se convirtieron en las preferidas de muchas a la hora de usar blusas o vestidos con transparencias y aunque se trata de la apuesta perfecta para todo tipo de outfits, en los conjuntos de lencería que puedes modelar a tu pareja también lucen icónicos. ¿La mejor parte?, es que existen muchas alternativas de llevarlos, ya sea con bralettes de transparencias y con este detalle tejido o en encaje, o bien, con apuestas más atrevidas como los diseños de cuero.

En el caso de estos últimos, un truco para lucirlos es sólo llevarlos con el bralette, mientras que para quienes buscan un look más coqueto con el cual disfrutar de la intimidad en pareja o con la mejor compañía, también se puede apostar por un baby doll de transparencias con el cual combinar un par de bragas de encaje. Algo que debes de saber es que un diseño como este se puede lucir en colores como el blanco y el rojo, o bien, con diseños más sobrios como el negro.

Las pezoneras de corazón pueden ir bordadas en el diseño o ser adherentes. (Foto: Shein)

Corsés y ligueros

Finalmente, si quieres empoderarte este San Valentín y presumir tu lado más sensual debes de lucir lencería no solo con transparencias o encaje, sino también con otros detalles fundamentales y que no han dejado de causar furor en el mundo de la moda con las firmas más exclusivas. Algunas ideas destacan por lucir corsés ajustados para conseguir una figura llena de curvas, además de ligueros para hacer más emocionante el encuentro con tu pareja.

La mejor parte de una apuesta como esta es que se puede llevar debajo del vestido más elegante para una cena romántica con motivo del 14 de febrero, mientras que en el calor de la privacidad e intimidad se puede derrochar estilo con un toque muy sexy. ¿Cuál es tu tendencia favorita?

Resalta tus curvas con los corsés. (Foto: Shein)

¿Y qué pasa con los disfraces en la intimidad con mi pareja?

Se trate o no de San Valentín, es muy común que tanto en sex shops como en otros lugares en los cuales encontrar todo tipo de productos para la intimidad se descubra lencería en forma de disfraz y aunque se recuperar estilos como los anteriores también es posible dar con diseños como los de princesas y otros personajes, además de otros más como los de colegiala, policía, bombera e incluso maestra.

Aunque para muchas personas el uso de este tipo de disfraces está bien, para otros se trata de una sexualización de profesiones que puede terminar en más violencia de genero al fomentar acoso y otro tipo de agresiones sexuales tan solo por mencionar algunos casos. Lo anterior aplica especialmente para los trabajos de mujeres como policías o maestras, pero también puede llegar a vulnerar a las infancias cuando se ve "sexy" un disfraz de colegiala y a pesar que cada persona puede hacer uso de ellos desde su propio cuestionamiento, expertas tienen diversas opiniones.

El Heraldo Digital conversó con diferentes voces dentro del feminismo en las que se expuso la problemática desde el activismo y la psicología, aunque todas las voces coinciden en que el cuestionamiento es una pieza clave para determinar si tú y tu pareja podrían experimentar con disfraces o lencería que sexualiza. Pues según precisaron las mujeres entrevistadas, no siempre se puede llegar a una conclusión como "está bien o está mal" usar o no algo.

Para la activista feminista y creadora de contenido Annieli Rangel, se trata de un tema que "divide mucho dentro del mismo feminismo porque están a favor o las que están en contra", pero una buena forma de iniciar con la discusión es identificando la diferencias entre lo que es la sexualización y la sexualidad, pues esta última es la que cada persona decide cómo llevar. A pesar de ello, resalta que el uso de los disfraces desde la intimidad es una forma válida de disfrutar y vivir la sexualidad.

Al hacer búsquedas como "lencería sexy" es común encontrar atuendos como este de ama de llaves. (Foto: Shein)

"A puerta cerrada es diferente. Creo que si lo podríamos hacer siempre y cuando también todo uno se cuestione de saber por qué, de dónde viene ese gusto a lo mejor de vestirse siempre, de tu pareja, cuestionarlo y analizarlo", añadió.

En cambio, para Lomelí Sotelo, psicoterapeuta en Psicología Feminista México, el uso de esta lencería -sea o no para San Valentín- el panorama no es el mismo, ya que incluso en la intimidad el uso de estos disfraces sexualizando profesiones representa otra forma más de la normalización de diferentes violencias contra las mujeres.

"No creo que haya una libertad en vestirse de policía aunque nadie te vea y sólo estés con tu pareja porque al final del día qué significa que a un hombre le exciten esas cosas", dijo la psicóloga y feminista.

Mientras que en casos más específicos como los disfraces de colegiala, la experta añadió que "es muy feo, es muy crudo porque es muy evidente la cultura de la pedofilia. Aquí lo que estás haciendo es es poder acceder a un cuerpo vestido de colegiala que es un de una adulta, pero la fantasía es que es una niña; otra de las herramientas del patriarcado siempre ha sido acceder al cuerpo de las mujeres desde el desde muy temprana edad porque es cuando se puede ejercer más poder sobre ella".

