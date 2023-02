Mar de Regil conquista la red con lencería de encaje y traje sastre

La noche de este martes se llevaron a cabo los TikTok Awards en donde los influencers fueron reconocidos por sus diversos talentos; sin embargo, en eventos como este los looks de cada uno de los personajes favoritos del Internet dan mucho de qué hablar y esta ocasión no fue la excepción. Algunos aspectos que nunca pasan por alto son los costos de cada lujosa prenda y accesorio, además del estilo de cada quien y en las últimas horas no se ha dejado de hablar del outfit tipo Barbie que lució Mar de Regil.

Y es que para la ocasión la hija de Bárbara de Regil impuso moda como nunca al apostar por una imagen que combina aspectos como la elegancia, el glamur, la sensualidad y la juventud con tan solo tres prendas. ¿El resultado?, la apuesta más icónica de la noche para mujeres jóvenes y aunque Mar se lució con este outfit para un evento tan importante como este, se trata de la combinación ideal para cualquier ocasión.

La influencer presumió un look muy natural. (Foto: IG @marderegil._)

Al estilo de Barbie y como business woman, así derrochó estilo

El atuendo de la tiktoker llama la atención no sólo por un colorido rosa mexicano, sino también porque recupera muchas tendencias de moda para este 2023 que van desde seguir con la fiebre por los looks de Barbie, hasta presumir la elegancia como nunca y con un coqueto traje sastre; mientras que para ese toque juvenil el dejar la lencería a la vista logra el estilo perfecto. Una combinación tan icónica como esta ya es la favorita de las celebridades y la han lucido desde Yalitza Aparicio hasta Kim Kardashian.

Como si quisiera recuperar la etiqueta del business woman, Mar de Regil cautivó con un traje sastre en color rosa mexicano con el que se acaparan todos los reflectores, pero cuyo diseño también destaca por un estampado de animal print y con el que el contraste de tonalidades resulta perfecto para lograr un efecto de terciopelo. Fiel a su estilo, la influencer lució tanto los pantalones como en blazer en la versión holgada para ese toque juvenil.

A su look agregó una lujosa bolsa de Prada. (Foto: IG @marderegil._)

Un traje sastre como este ya es un básico del guardarropa. (Foto: IG @marderegil._)

Por otro lado y para contrarrestar la "energía" de Barbie, la joven de 18 años agregó la tendencia del momento al dejar la lencería a la vista; por supuesto, este detalle resultó magnífico para también lucir sensual sin perder el glamur y para ello la famosa eligió un bralette negro y con encaje. Al igual que su madre, Mar es amante del ejercicio, por lo que una combinación como esta también fue el pretexto perfecto para dejar a la vista un abdomen de acero.

Finalmente, con esta cátedra de moda con la que conquistó la red, la tiktoker demostró que un maquillaje discreto y perfecto para resaltar las facciones le puede dar el toque final a piezas tan icónicas como las anteriores. En lo que respecta a su cabello, sorprendió al sumarse con el estilo favorito de famosas como Bella Hadid, Rosalía o Dua Lipa al hacer de las trenzas el complemento ideal y el más elegante.

